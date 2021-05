» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 11/may/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

El viento norte soplando días atrás (14-04) pone en evidencia y amplifica las emanaciones de AXION (ex ESSO); hace ya una semana hay un fuertísimo olor a combustible, probablemente gases y micropartículas. Al cesar el viento dejaron de padecerse las emanaciones y la carga del aire, pero los días 29 y 30 al volver el mismo viento, volvió el aire contaminado.Sopla y toda Campana esta inmersa en la contaminación de su aire. Produce una fuerte irritación en las vías respiratorias, los alérgicos pueden presentar faringitis, conjuntivitis, bronquitis, rinitis, todas inflamaciones de mucosas que hoy día con pandemia de Coronavirus se vuelve grave, ya que justamente el sistema respiratorio es lo que hay que proteger para evitar el contagio. El sistema inmunitario ante esta agresión del aire cargado de gases y probablemente micropartículas, sufre una disminución en su capacidad defensiva. Ni qué comentar los que padecen EPOC o alergias crónicas. He solicitado mediante denuncias, se investigue a la brevedad y tomen las medidas necesarias para el cese del volcado de contaminantes al aire, luego se informe a la población de los resultados y acciones inmediatas y a corto y mediano plazo. Denuncias realizadas en el CEMAV por número 39439 y en OPDS por número 64396 (CEMAV es el Centro municipal de atención al vecino, tel. 08001227222, y OPDS es el Organismo provincial para el desarrollo sostenible, denuncia por internet https://sistemas.opds.gba.gov.ar/extra/denuncias/index.php La población tiene derecho a saber y a que se le resguarde su salud. Pero si la población, que somos nosotros los ciudadanos de a pie, no hacemos nada, seguiremos perdiendo cualidades de la antigua Campana, aire puro, agua y tierra descontaminada, edificios tradicionales históricos, arbolado, costas sobre la ribera del río, sectores de la costanera con sectores de disposición indefinida, balnearios, etc., etc.. Sres. Conciudadanos, es el momento de investirse de responsabilidad ciudadana y peticionar por la defensa de la salud y también porqué no, de la urbanización de Campana, buscando a futuro una ciudad segura y saludable. Si nosotros conciudadanos no nos cuidamos, sabemos por experiencia que otros no lo harán. Atentamente Marcelo Elías Leguizamón DNI. 4365970





