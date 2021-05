P U B L I C



José María Orlando había sido votado para representar a los limeños dentro del Municipio de Zárate en 2019. El 13 de abril había recibido la primera dosis de la vacuna. El coronavirus sigue cobrándose vidas en la región. Ayer se supo que el delegado municipal de Lima ante el gobierno zarateño, José María Orlando, falleció tras padecer por segunda vez de COVID-19. Orlando se encontraba internado debido al severo cuadro provocado por el virus. El 13 de abril pasado había recibido la primera dosis de la vacuna. "Ayer me llegó el turno, y hoy me tocó a mí. Me anoté con mucha esperanza, sabiendo que, cuanto más gente se vacune, estaremos mejor. En todo este tiempo con barbijo, con alcohol, con distancia social, nos hemos privado de estar con nuestros afectos, pero sabemos que los estamos cuidando", escribió el delegado municipal en sus redes sociales. Luego de recibir su dosis en uno de los centros de vacunación habilitados de la vecina ciudad, Orlando expresaba: "Gracias a todos los hicieron posible este plan de vacunación, gracias a todas y a todos los que trabajan día a día en la salud, gracias a cada una de las personas por su excelente trabajo en el vacunatorio del Club Pellegrini. A mis vecinos de Lima, gracias por todo el esfuerzo. Tenemos que seguir, hoy más que nunca, con todas las medidas sanitarias que esta emergencia nos ha enseñado. Juntos, unidos, al virus le ganamos entre todos". Orlando había sido concejal por el Frente para la Victoria y desde 2019 se desempañaba como delegado municipal de Lima, elegido en una consulta popular no vinculante y no obligatoria que ganó en 30 de las 31 mesas habilitadas. La figura fue creada por el gobierno de Osvaldo Cáffaro para satisfacer los reclamos de los vecinos limeños, que desde hace años vienen levantando banderas de mayor autonomía e incluso exigiendo la independencia del Municipio de Zárate. El fallecido delegado era también empresario y estaba muy vinculado al deporte. Fue futbolista de Lima FBC, donde integró el equipo campeón de la Liga Zarateña de Fútbol (año 1979). En esa institución deportiva sería también director técnico y hasta presidente. Además integró el seleccionado de la Liga Zarateña de Fútbol que jugara los torneos Copa Adrian Beccar Varela. "Me invade una gran tristeza por el fallecimiento de mi querido compañero Delegado de Lima, José María Osvaldo", escribió Cáffaro en su cuenta de Twitter. "Gran persona, siempre comprometido con su amada Lima. Vamos a extrañar mucho tu sonrisa y tu energía positiva".

Murió el delegado municipal de Lima; padecía coronavirus por segunda vez

