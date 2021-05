Flavio Ronzani

El cáncer de ovario ocupa el tercer lugar de los cánceres originados en los órganos sexuales femeninos, luego del cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El ovario es un órgano reproductivo compuesto por distintas estirpes celulares, eso hace que tenga diferentes funciones y de igual manera, presenta distintos tipos de cánceres dependiendo la célula afectada. De esto depende la edad a la que se presenta la enfermedad. Esta compleja situación hace que, por ejemplo, si el cáncer es causado por una determinada célula afecta a mujeres jóvenes, y si es causado otro tipo celular afecta a mujeres de la tercera edad. De esta pequeña e intrincada introducción se desprende que esta patología es de una complejidad tal, que hasta el día de la fecha no se ha encontrado una prueba diagnóstica que sirva como estrategia de prevención, como sí en otras patologías (la mamografía en la prevención del cáncer de mama, por ejemplo). Si se han identificado factores de riesgo predisponentes, como el antecedente familiar, la edad avanzada, el uso de terapia hormonal de reemplazo, menstruación temprana y/o menopausia tardía y los síndromes de cáncer genéticos (mutaciones hereditarias). Lo mencionado anteriormente, asociado que la naturaleza de este tumor es generalmente muy agresiva (crece muy rápido) le dan a la patología una característica distintiva: El diagnóstico tardío. Esto es, que al momento de la detección, el tumor ya se diseminó bien dentro del abdomen, bien por vía linfática o sanguínea (metástasis). Los síntomas en su mayoría son inespecíficos: distensión abdominal, tumoraccion abdominal, falta de apetito, hinchazón en el abdomen, descenso de peso, fiebre. Las opciones terapéuticas son combinadas y dependen del estadio de la enfermedad. Pero siempre se contempla la opción quirúrgica para disminuir la masa tumoral. LA UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA: la ecografía no ha demostrado ser eficaz en la prevención de este cáncer. A modo de ejemplo: si una paciente tiene una ecografía normal hoy… puede desarrollar el cáncer en un par de meses y no va a ser detectado. Por lo que se podría decir que el cáncer de ovario es la gran deuda que tiene la ginecología con las mujeres y hasta el momento las recomendaciones son la promoción y prevención de la salud, el asesoramiento en caso de factores de riesgo identificados y la consulta precoz ante la aparición de los síntomas mencionados.



NotiCMR:

Cáncer de ovario; una deuda difícil de saldar

Por Dr. Flavio Ronzani

