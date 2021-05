Efemérides del día de la fecha, 11 de Mayo

P U B L I C



DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO En este día se conmemora la jornada en la que la Asamblea del Año XIII sancionó el Himno Nacional Argentino, compuesto con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, en el año 1813. La versión original tenía una duración de 20 minutos y fue interpretada por primera vez en una tertulia llevada a cabo en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, quien entonó los primeros acordes; algunos historiadores estiman que este importante hecho sucedió el 14 o 25 de mayo del año 1813. En un principio, el mismo se denominó "Marcha patriótica" luego pasó a llamarse "Canción patriótica nacional" y, posteriormente, "Canción patriótica". Finalmente, en el año 1847, una publicación lo llamó "Himno Nacional Argentino". En el año 1900 un decreto estableció que sólo se cante la primera y última cuarteta y el coro del himno en las festividades oficiales o públicas y en las escuelas del Estado. En el año 1924, se abrevió a 3 minutos y 30 segundos y, finalmente, en el año 1944, el Decreto 10.302 estableció como oficial la versión de López y Planes y Blas Parera y el arreglo de Juan P. Esnaola.



JUAN ROMÁN RIQUELME JUEGA SU ÚLTIMO PARTIDO EN BOCA Hace 7 años Juan Román Riquelme jugaba su último partido oficial con la camiseta de Boca. En ese entonces, se disputaba la Fecha 18 del Torneo Final 2014 y el "xeneize" se enfrentaba a Lanús en La Bombonera. Aquella tarde lluviosa, Riquelme fue ovacionado por la hinchada y deleitó a los presentes con un caño (sin tocar la pelota) a Carlos Izquierdoz; Román amagó con la pierna derecha y dejó pasar la pelota. El conjunto dirigido por Carlos Bianchi triunfó 3 a 1 con goles de Emmanuel Gigliotti, Nicolás Colazo y Claudio Riaño. Juan Román Riquelme debutó en Boca a los 18 años en el triunfo 2 a 0 frente a Unión de Santa Fe por la fecha 12 del Apertura 1996: "No lo puedo creer. Ahora voy a mi casa a mirar la tele. Quiero ver si es cierto que debuté, que me fue bien y que Boca ganó. Todo me parece un sueño". Dos semanas después, convirtió su primer gol en la goleada 6 a 0 a Huracán. A lo largo de su carrera, Román se consagró campeón de Apertura (1998, 2000, 2008 y 2011), Clausura (1999), la Copa Argentina 2011-12, la Copa Libertadores (2000, 2001 y 2007), la Recopa Sudamericana (2008) y la Copa Intercontinental (2000).



SE LANZA "MALIBU" Un día como hoy en el año 2017, Miley Cyrus lanzaba el sencillo "Malibu". Perteneciente al álbum "Younger now" (2017) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Oren Yoel, la canción está inspirada en su relación con el actor Liam Hemsworth: "Se trata de dónde estoy en mi vida y mi relación. Es tan literal sobre dónde estamos que es algo genial para Liam. Él ha sido la inspiración para muchas canciones" manifestó la artista en ese entonces.



Efemérides del día de la fecha, 11 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar