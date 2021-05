P U B L I C



Boca recibirá el domingo a River por un boleto a semifinales. Los otros tres duelos serán: Vélez vs Racing Club, Estudiantes vs Independiente y Colón vs Talleres. El domingo se definió la primera fase de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol y los resultados de la última fecha terminaron configurando un nuevo superclásico: Boca Juniors (2º de la Zona B) recibirá el domingo desde las 17.30 a River Plate (3º de la Zona A) por un boleto a las semifinales del certamen. Las otras tres llaves de Cuartos de Final serán: Colón de Santa Fe (1º A) vs Talleres de Córdoba (4º B), Estudiantes de La Plata (2º A) vs Independiente (3º B) y Vélez Sarsfield (1º B) vs Racing Club (4º A). El Millonario aseguró su clasificación luego de golear 4-1 a Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental. Y trepó al tercer puesto por la derrota de San Lorenzo, que cayó 2-0 en su visita a Racing Club y no sólo resultó eliminado por La Academia por diferencia de gol, sino que también se quedó sin DT (se alejó Diego Dabove y, ahora, Leandro Romagnoli quedó interinamente a cargo). Por su parte, Racing, con Leonardo Sigali como titular, sacó ventaja de la goleada 4-1 que Rosario Central sufrió en Vicente López ante Platense. Si el Canalla hubiese ganado, se podría haber quedado con el cuarto puesto. En la Zona B, Independiente logró avanzar hasta el tercer escalón gracias a su triunfo 3-1 como visitante sobre Huracán. Mientras Talleres se quedó con el cuarto lugar a pesar de caer 1-0 ante Lanús, gracias a que Unión no pudo vencer a Colón (empataron 1-1) en el clásico santafesino. El Granate, por su parte, necesitaba también que el Rojo no sumara de a tres y, por eso, no logró clasificar. La programación de los cruces de Cuartos de Final fue confirmada ayer: el sábado se medirán Estudiantes vs Independiente (15.30 horas) y Colón vs Talleres (21.00); mientras el domingo lo harán Vélez Sarsfield vs Racing Club (14.00) y Boca Juniors vs River Plate (17.30). Los ganadores de los duelos del sábado conformarán una de las semifinales; y los vencedores de los partidos del domingo protagonizarán la otra.

MATÍAS SUÁREZ SELLÓ EL 4-1 DEL MILLONARIO SOBRE ALDOSIVI. AHORA RIVER SE MEDIRÁ CON BOCA EN LA BOMBONERA.



Liga Profesional:

Habrá superclásico en Cuartos de Final

