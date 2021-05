HOLAN, A MÉXICO Después de su fallido paso por el Santos de Brasil, el entrenador Ariel Holan arregló condiciones para convertirse en el nuevo director técnico del León de México, equipo en el que se reencontrará con el delantero Emanuel Gigliotti, con quien no tuvo la mejor relación cuando estuvo en Independiente.



PERDIÓ JOTA JOTA El líder del Apertura de la Primera B Metropolitana, Justo José de Urquiza (19 puntos), perdió ayer 3-1 como local frente a Deportivo Merlo (17), que trepó hasta la tercera posición, ubicándose por detrás del escolta Los Andes (18). El otro encuentro que completó esta 10ª fecha fue el triunfo de Comunicaciones, que venció 2-1 a Fénix como visitante. ITUZAINGO NO PUDO Por la 11ª fecha del Apertura de la Primera C, Ituzaingo (20 puntos) perdió 2-0 como local ante Sportivo Italiano y no pudo recuperar el liderazgo que le había arrebatado Central Córdoba de Rosario (había llegado a 21 tras vencer 1-0 a L.N. Alem como visitante). UAI Y RIVER NO AFLOJAN Por la sexta fecha de la Zona B de la Primera A Femenina, UAI Urquiza y River Plate extendieron su andar perfecto en el certamen. Las Guerreras golearon 5-0 a Excursionistas, mientras las Millonarias superaron 6-0 como visitantes a Platense. En la Zona A manda Boca Juniors tras cuatro victorias y un empate. JUEGA EL BARSA Este martes comienza la 36ª y antepenúltima fecha de La Liga de España, cuya definición tiene a cuatro aspirantes al título: Atlético Madrid (77 puntos), Barcelona (75), Real Madrid (75) y Sevilla (71). De este grupo hoy jugará el conjunto catalán, que visitará a Levante (17.00; DirecTV). En caso de ganar, el conjunto de Lionel Messi quedará en la cima de las posiciones. PREMIER LEAGUE Hoy también se pondrá en marcha la 36ª fecha del campeonato inglés, con un partido que puede coronar a Manchester City: es que Manchester United recibirá Leicester City (14.00; ESPN). Si los Diablos Rojos no ganan, ya no podrán alcanzar a los dirigidos por Pep Guardiola. El último domingo, el United venció 3-1 como visitante a Aston Villa y se mantuvo todavía con vida. PSG CEDIÓ TERRENO En el cierre de la 36ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain igualó 1-1 como visitante ante Rennes y quedó ahora a tres puntos del líder Lille cuando restan dos jornadas para la finalización del campeonato. Ángel Di María fue titular en el conjunto que dirige Mauricio Pochettino, mientras Mauro Icardi ingresó en el complemento. FUERA DE CHAMPIONS En el cierre de la 35ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus perdió 3-0 como local frente a Milan y cayó al quinto puesto, por lo que, a falta de tres jornadas para el cierre del campeonato, se encuentra fuera de la zona de clasificación a la próxima Champions League. En tanto, ya se confirmaron los descensos de Crotone y Parma y resta definir un último boleto a la Segunda División.

Breves: Fútbol

11 de Mayo de 2021

