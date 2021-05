» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 12/may/2021 de La Auténtica Defensa. Allanamiento en la Clínica Delta







El procedimiento tuvo lugar ayer por la tarde y está vinculado al reciente deceso del abogado y empresario Mario Raina. "Sólo se trató de reunirse con la historia clínica lo antes posible como parte de la elaboración del duelo" señalaron allegados a la familia y negaron cualquier sospecha de mala praxis. En la tarde de ayer tuvo lugar un allanamiento en la clínica Delta a partir de un escrito presentado por un familiar de Mario Raina en la UFI 2 de nuestra ciudad donde se inició un expediente por "Averiguación de causales de muerte". Cómo se recordará, el conocido abogado y empresario de nuestra ciudad, falleció el viernes pasado en horas del mediodía mientras estaba internado en la terapia intensiva de la clínica con un cuadro de COVID 19. Según trascendió, Raina, quien además tenía una limitación funcional que comprometía su movilidad, ingresó a la clínica el miércoles pasado cuando se evaluó que ya no era posible asistirlo en su hogar donde mantenía aislamiento. El allanamiento cobró estado público dado que en la diligencia judicial participaron dos patrulleros de la policía, lo cual llamó la atención tanto de vecinos como de los medios de nuestra ciudad. Sin embargo, allegados a la familia consultados por La Auténtica Defensa le quitaron mayor relevancia al hecho: "Sólo se trató de reunirse con la historia clínica lo antes posible como parte de la elaboración del duelo" y negaron cualquier eventual vinculación a una sospecha de un caso mala praxis. En ese sentido, especificaron particularmente: "Difícilmente se pueda hablar de mala praxis cuando la familia no se ha reunido con la historia clínica… acá no hay acusaciones de ningún tipo, ni vocación de hacerlas. Lamentamos que haya tomado estado público, dado que es un tema de carácter privado y muy íntimo", concluyeron. Por otra parte, si bien no hubo ninguna declaración oficial al respecto, fuentes cercanas al directorio de la clínica Delta señalaron que "entendían el dolor de la familia Raina" y que "están en todo su derecho en reunirse con la historia clínica solicitada".

Los patrulleros, en la entrada de Sarmiento, llamaron la atención de los vecinos y los medios de comunicación.



