Ayer se informaron 134 nuevos positivos y 106 altas médicas. Así, los casos activos alcanzaron un nuevo máximo: ahora son 1.454 los vecinos que cursan la enfermedad. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 134 nuevos positivos y la curva de contagios confirmados en mayo sigue creciendo en la ciudad: en ocho de los nueve reportes de este mes estuvieron por encima de la centena de casos y, con el de este martes, en cuatro de ellos se superaron los 130. Así, el promedio de los últimos siete días igualó ayer su valor máximo: 105,6, una cifra que ya se había registrado el último viernes. Mientras la media mensual se ubica en 98,5. A su vez, a pesar de las 106 altas médicas señaladas este martes, los casos activos alcanzaron su décimo tercer máximo consecutivo: ahora son 1.454 los vecinos que cursan la enfermedad. Finalmente, como no se confirmaron nuevos decesos, el cuadro de situación de Campana quedó conformado ahora por 9.970 casos totales que se dividen en 1.454 que se encuentran activos, 8.352 que se han recuperado y 164 que han fallecido (la tasa de letalidad local se ubica en 1,64%). INFORME PROVINCIAL Ayer no se actualizó la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por lo que seguía presentando a nuestra ciudad con 10.597 casos totales. Es decir: 627 más que los comunicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial se mantiene con 164 fallecidos totales, misma cantidad que la señalada a nivel local. ZÁRATE: OTRAS CUATRO MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 95 nuevos positivos, 187 altas médicas y 4 decesos, correspondientes a dos mujeres de 35 y 69 años; y a dos hombres de 70 y 87 años. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 9.666 casos totales que se dividen en 1.011 que se encuentran activos, 8.415 que se han recuperado y 240 que han fallecido (su tasa de letalidad se ubica en 2,48%). Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló 78 nuevos contagios, 126 altas médicas y 6 decesos. Con estos números, ahora, acumula 22.258 casos totales, entre los que se cuentan 2.644 que se encuentran activos y 615 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 8 nuevos positivos y 7 altas médicas. Así, su cuadro de situación presenta ahora 2.525 casos totales que se dividen en 156 que se encuentran activos, 2.321 que se han recuperado y 48 que han fallecido.

LOS CASOS ACTIVOS EN CAMPANA ALCANZARON SU DECIMO TERCER MÁXIMO CONSECUTIVO.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este Hoy hay 134 positivos y 106 recuperados. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/bcJipk5TyA — Daniel Trila (@dantrila) May 11, 2021

Coronavirus:

Campana sigue con cifras altas de contagios confirmados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar