Somos Barrios de Pie realizó una encuesta en el asentamiento de la barranca del barrio Lubo

Edición del miércoles, 12/may/2021 de La Auténtica Defensa.









SOMOS BARRIOS DE PIE ACLARA Somos Barrios de Pie informó que no se encuentran vendiendo ninguno bono o rifa contribución y que nunca lo ha hecho. La organización social se ve obligada a realizar esta aclaración porque -según le comentó a este medio- una persona se encuentra solicitando dinero en beneficio de comedores populares ligados con la organización. Nuestro movimiento no se encuentra vendiendo ningún bono, ninguna rifa, nuestros espacios nunca ha vendido ningún bono", expresó la organización social en su Facebook. Tal como lo había adelantado su referente Guillermo Varela días atrás, la organización social busca "acercar al Estado" a las familias de la zona. La organización social Somos Barrios de Pie acompañó a funcionarios de Nación durante una visita a familias que viven a los pies de la barranca del barrio Lubo, una zona no urbanizada y donde las condiciones de vida son muy precarias. La acción había sido adelantada por Guillermo Varela, referente de Somos Barrios de Pie, días atrás, cuando su organización entregó colchones a las familias que viven en esa área de la ciudad. La acción se llevó a cabo el día sábado y estuvo encabezada por José Barreta, Alejandra Naranjo y el propio Varela, junto a voluntarios de enfermería y representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Durante la jornada se llevó a cabo una "encuesta sanitaria" para confeccionar "una estadística de enfermedades de riesgo en el barrio". El objetivo es acercar "al Estado a esas familias". "Es un proyecto de la Secretaria de Integración Sociourbana, que durará tres meses y que tiene por objetivo hacer relevamientos socio sanitarios y de necesidades de distinto tipo en los que se denominan barrios populares, aquellos que están en el registro Renabap", precisó Varela en contacto con La Auténtica Defensa. Y amplió: "Con el resultado de las encuestas sanitarias y de necesidades en el barrio, se articularán políticas públicas que vayan resolviendo los problemas de las familias, en el caso de la Barranca un ingreso por ejemplo y la conexión del agua. Veremos cómo llegamos a acercar las soluciones a esas demandas". Hace unos días, el testimonio de una de las vecinas que recibió colchones por parte de la organización social reveló la ineficiente presencia del Estado en esta franja de la ciudad. "Yo vivo en la Barranca, que es un lugar que está olvidado. No aparece nadie para ayudarnos y hay muchas necesidades. Hay muchos vecinos y yo en mi caso tengo muchos hijos que están separados y están conmigo y hay muchos chicos, tengo muchos nietos a mi cargo y necesitamos muchas cosas", contó la mujer en ronda de prensa, que sobrevive por las escasas asistencias económicas del gobierno. En esa oportunidad, Guillermo Varela había adelantado que Somos Barrios de Pie comenzaría a trabajar para mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Ahora se dio el primer paso.







Somos Barrios de Pie realizó una encuesta en el asentamiento de la barranca del barrio Lubo

