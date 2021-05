Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO PASA NADA "Liniers, entre Colón y Brown. Continúa sin pasar el barrendero, a pesar de reiterados reclamos. Además el montículo de ramas data del 20/4. Aguas en putrefacción" escribe Alberto.



LLEVENSÉ EL AUTO "Iriart y Alberti dejaron un auto totalmente destrozado. No solo el pasto que crece y nadie hace nada sino que ahora es depósito de chatarra. Ruego a quien corresponda tomar medidas" muestra María.



¿A QUIÉN LE TOCA LA BASURA? "Les envío una foto de la parada de colectivos en San Martín esquina Manuel Estrada donde hace más de 20 días que no sacan la basura, ni los recolectores del camión, ni los barrenderos que se quedan todos los días en esa esquina charlando por media hora de 6 a 6.30 pero nadie cambia la bolsa. No se a quien corresponde pero es una vergüenza y falta de higiene" muestra Alberto.

AHORA #Dato caño roto. Una retroexcavadora que trabajaba para colocar un caño pluvial en la esquina de Pasaje French y Beruti casi Chacabuco rompió el caño madre de gas. Defensa Civil #Campana solicitó evacuar la zona mientras personal de la empresa Gas Fenosa realizaba la reparación. pic.twitter.com/GNfiOle7hJ — Daniel Trila (@dantrila) May 12, 2021 OTRO TEMA #Dato VIDEO puesteros de Feria Ruta 6 reclaman pacíficamente por el derecho a trabajar. 500 familias dependen de ese trabajo los fines de semana. El miércoles esperan una respuesta de las autoridades. https://t.co/QtmfldqJYH — Daniel Trila (@dantrila) May 9, 2021

12 de Mayo de 2021

Quejas Vecinales

