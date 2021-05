Desde el Hospital de Clínicas alertan por la falta de donantes de sangre

P U B L I C



En el marco de la segunda ola de Covid-19, la cantidad de donantes de sangre bajó considerablemente, según adelantaron desde el Hospital de Clínicas. En este sentido, desde el hospital que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alertaron sobre la disminución considerable de donantes de sangre en esta etapa de la pandemia "en un momento en el que es más necesario que nunca, por lo que se convoca de urgencia a todos aquellos que deseen y puedan donar sangre", aseguraron las autoridades sanitarias desde un comunicado. "Desde que comenzó la segunda ola de Covid-19 en nuestro país, tuvimos una menor cantidad de donantes de sangre en el Hospital de Clínicas. La semana pasada, por ejemplo, no hubo un solo donante durante dos días consecutivos", dijo Alejandra Velicce, jefa del departamento de Hemoterapia del hospital escuela ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Para diciembre de 2020, la donación de sangre había disminuido entre un 30% y un 50% tras siete meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este año, con la segunda ola de contagios de Covid-19 en curso, la caía en la cantidad de donantes de sangre vuelve a ser alarmante. La médica explicó que también necesitan donaciones los "pacientes en plan de cirugía cardíaca, con cáncer o pacientes con enfermedad en la sangre como leucemias, aplasias medulares y trasplante de médula, que también requieren mucho soporte transfusional". Sobre las consecuencias de la baja de donantes de sangre, Velicce explicó que debido a esta situación existe el riesgo de que se suspenda una cirugía. "A veces tenemos urgencias en las que un paciente necesita sí o sí una transfusión y si no está la sangre disponible se puede morir. Comparándolo con este momento de pandemia es como cuando un paciente necesita respirador y están todas las camas ocupadas y no puede acceder y muere", graficó. Por esto, desde el Hospital apelan "a los donantes voluntarios", que son "los que concurren a donar no para algún conocido sino para la persona que lo necesita", indicó. Aquellos que quieran y puedan donar sangre deben presentarse en el Hospital de Clínicas, Avenida Córdoba 2351, de 8 a 12, en el tercer piso, sala 5 Hemoterapia, o pueden solicitar un turno a turnodonante@hospitaldeclinicas.uba.ar. La condición para donar sangre es tener entre 18 y 65 años de edad y no hace falta asistir en ayunas. "Si no quieren trasladarse lo pueden hacer en cualquier centro de salud cercano a su domicilio", agregó la profesional. "Si te hiciste un tatuaje o tuviste una cirugía tenés que esperar un año para donar. Si tuviste Covid tenés que esperar 90 días para donar sangre o plaquetas", agregaron desde el Hospital en el comunicado. Fuente: https://www.perfil.com/



Desde el Hospital de Clínicas alertan por la falta de donantes de sangre

