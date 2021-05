Kicillof ingresó un proyecto para que la Provincia compre vacunas contra el Covid-19

El Gobernador bonaerense busca el respaldo legislativo para que el ministerio de Salud y la jefatura de Gabinete inicien las negociaciones. A una semana de que instruyera por decreto al ministerio de Salud y la jefatura de Gabinete a que inicien las negociaciones para adquirir vacunas contra el coronavirus, el gobernador Axel Kicillof ingresó un proyecto para que la Legislatura bonaerense avale la medida. La gestión de Kicillof mantuvo un rol clave a lo largo del año pasado para que Nación pueda acceder a la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, ante el desfasaje entre las cifras de dosis prometidas por Casa Rosada y las que realmente fueron llegando, la oposición abrió la discusión reclamando autonomía en la compra de inoculantes. Incluso, en las últimas horas el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, manifestó que "queremos respaldar al gobierno provincial a la adquisición de vacunas en el exterior, hay que ayudar al gobierno a agotar las instancias para acelerar el plan de vacunación". "Las vacunas no tienen ideología, debemos ser amplios y darle el sustento político al Gobernador para no depender únicamente de la adquisición por parte de la Nación", expusieron desde el bloque en un proyecto que lleva las firmas de Abad y Matías Ranzini. En respuesta, el Ejecutivo bonaerense presentó un texto que busca "celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19", indica su artículo 1º. "Los acuerdos aprobados en virtud de la presente ley deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en el ámbito de la Honorable Legislatura", agrega el inciso 5º del articulado. Vale recordar, que semanas atrás el jefe de Gabinete Santiago Cafiero abrió la puerta al sostener que "las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también", ya que "no está prohibido en Argentina". En este sentido, el lunes 3 de mayo el Gobierno bonaerense instruyó a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de Jefatura de Gabinete de Ministros, para iniciar las negociaciones necesarias para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.

Kicillof ingresó un proyecto para que la Provincia compre vacunas contra el Covid-19

