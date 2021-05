El bloque UV Calixto Dellepiane brindó más detalles sobre la situación de Lorenzati

P U B L I C



Axel Cantlon y Carlos Gómez explicaron que esta persona que fue contratada por el Ejecutivo municipal integró el Batallón 601 como "Personal Civil de Inteligencia" durante la última dictadura militar y que su legajo "fue enviado a la causa Suárez Mason que tramita en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas". En la sesión especial que el Concejo Deliberante de Campana desarrolló el pasado jueves para analizar la Rendición de Cuentas 2020 tomó estado público la contratación por parte del Ejecutivo municipal de Carlos Alberto Lorenzati, "quien desarrolló tareas en el Batallón de Inteligencia Militar 601 durante la última dictadura militar y, además, fue agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)", según remarcaron desde el bloque de la UV Calixto Dellepiane. A través del concejal Axel Cantlon y el exconcejal Carlos Gómez, actual Vicepresidente de la UCR Campana y referente de Derechos Humanos del radicalismo local, el bloque vecinalista mostró su "preocupación" por lo que implica esta situación "que debe ser aclarada" y explicó detalles de las averiguaciones realizadas al respecto. Cantlon marcó que Lorenzati fue designado en primer lugar como Subdirector de Control y Gestión: "Se desempeñó hasta marzo del 2020, cuando se dejó sin efecto su designación mediante el Decreto 148. Posteriormente se lo contrató como proveedor mediante el Decreto 343 de junio de 2020", informó. "A la fecha desconocemos si este individuo, que había sido contratado para realizar tareas de estadísticas económicas y laborales, realmente cumplió con estas funciones por las que se le pagaron $ 420.000 entre julio y diciembre de 2020, según surge de los registros oficiales", manifestó Cantlon, quien agregó que Lorenzati también "tiene un contrato para este año 2021". Por su parte, Gómez reveló que para ahondar la investigación estuvo en contacto con la Comisión Provincial por la Memoria y abogados querellantes en causas de Derechos Humanos. "Me confirmaron que Lorenzati efectivamente desarrolló tareas en el Batallón de Inteligencia Militar 601, donde entre otros participó Cesar Milani. Además, también fue agente de la SIDE y realizó tareas de inteligencia criminal en la Provincia de Río Negro, donde era funcionario", remarcó quien actualmente es uno de los asesores del bloque de la UV Más Campana. "Nuestra información indica que Lorenzati aparece en el listado del Batallón 601 como Personal Civil de Inteligencia, cumpliendo tareas de "producción". Lo que sabemos hasta ahora es que su legajo fue enviado a la causa Suárez Mason que tramita en el Juzgado Federal del juez Daniel Rafecas, aunque hasta el momento no habría sido indagado. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté imputado o investigado. Vamos a seguir realizando averiguaciones para confirmar su situación procesal y daremos a conocer la información en cuanto podamos confirmarla", cerró Gómez.



EL VICEPRESIDENTE DE LA UCR CAMPANA, CARLOS GÓMEZ, Y EL CONCEJAL AXEL CANTLON MOSTRARON SU "PREOCUPACIÓN" POR EL VÍNCULO DE LORENZATI Y LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA.



El bloque UV Calixto Dellepiane brindó más detalles sobre la situación de Lorenzati

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar