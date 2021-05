Efemérides del día de la fecha, 12 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA Impulsado por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y celebrado desde el año 1965, en este día se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, y se homenajea a las enfermeras y a los enfermeros por su incansable labor y altruismo en la atención de los pacientes. El tema de este año es "Enfermería: Una voz para liderar. Una visión de futuro para la atención de salud" y tiene el objetivo de mostrar cómo la enfermería mirará a futuro y transformará la atención médica. Florence Nightingale nació en el año 1820 en Florencia (Italia). Proveniente de una familia británica acaudalada, Nightingale decidió ser enfermera y formarse en Salisbury en el año 1844. Pero sus padres se negaron rotundamente hasta que, en el año 1950, cedieron y la joven comenzó su entrenamiento como enfermera en Alemania. Tres años después, fue nombrada superintendente en un hospital de Londres. En el año 1854, su amistad con el secretario de Estado de Guerra le permitió viajar, junto a 38 enfermeras, a Turquía a atender a los soldados heridos durante la Guerra de Crimea (1853-1856); allí, trascendió como "la dama de la lámpara" por pasar las noches rondando entre los heridos y atendiéndolos. Tras regresar de la guerra, en el año 1860, fundó la Escuela de Entrenamiento Nightingale en el Hospital Saint Thomas (Inglaterra). Falleció el 13 de agosto del año 1910 en Londres, Inglaterra.



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2002 Hace 19 años River "aplastaba" a Argentinos Juniors 5 a 1 y se consagraba campeón del Clausura 2002. El equipo dirigido por Ramón Díaz e integrado por Martín Demichelis, Esteban Cambiasso, Andrés D´Alessandro, Ariel Ortega y Fernando Cavenaghi, debutó venciendo a Talleres de Córdoba 3 a 1 con dos goles de Ortega y uno de Cavenaghi. Tras ganarle a Huracán, Unión de Santa Fe y Estudiantes de La Plata, "El Millonario" empató sin goles frente a Nueva Chicago. En la siguiente fecha se enfrentó a Boca en La Bombonera, donde puso fin a 8 años sin ganar en dicho estadio al imponerse 3 a 0 con tantos de Cambiasso, Coudet y Rojas. Su primera derrota llegó en la Fecha 10 cuando perdió 1 a 0 frente a Newell´s Old Boys por obra de Maxi Rodríguez. A una fecha de finalizar el torneo, el conjunto de Ramón Díaz goleó a Argentinos Juniors 5 a 1, con goles de Cavenaghi (3), Cambiasso y Domínguez, y gritó campeón: "Hay que festejar este momento tan lindo que nos han dado los jugadores porque sin ellos es difícil poder tener estas alegrías y sé que son jugadores fundamentales" expresó Díaz.



SE LANZA "5" Un día como hoy en el año 1998, Lenny Kravitz lanzaba su quinto disco "5". Producido por el cantante estadounidense e integrado por canciones compuestas por el artista, el álbum le permitió a Kravitz ganar sus dos primeros Grammy, en la categoría "Mejor interpretación vocal de rock masculina", con los sencillos "Fly away" y "American woman". Entre las canciones se encuentran "Black velveteen", "I belong to you", "Thinking of you" y "If you can´t say no".



Efemérides del día de la fecha, 12 de Mayo

