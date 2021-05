» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 12/may/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Silvestre Gallo; "Estoy en un momento de hacer experiencia"







El campanense espera el momento de poder subirse al 128 con el que encara la categoría Monomarca de FEDENOR. "Aún no logré disfrutar el auto, pero vamos a intentar poder ir a probar antes del arranque", explicó. En su lugar de trabajo, Silvestre Gallo se apresta al diálogo para analizar su actualidad en el automovilismo: "Yo tengo claro que estoy en un momento de hacer experiencia y, de a poco, voy a empezar a transitar el futuro. Seguiré compitiendo dentro de FEDENOR, aunque me pasé a la categoría Monomarca 128. Por lógica, siempre con Diego Fangio en la preparación y atención general del auto", comienza explicando, antes de sumergirse también un repaso a su trayectoria en el deporte motor. -Hiciste karting también, pero no te resultaba fácil. -Sí, fue todo un desafío poder correr los fines de semana cuando había carrera de karting, porque la familia no estaba tan de acuerdo. Pero, de a poco, entendieron que esta es mi pasión, como ya había quedado registrado en su momento cuando corrí en tierras entrerrianas junto a mi suegro, el gran campeón José Caubet, quien siempre está en el recuerdo de quienes disfrutaron de su amistad. -Y llegó de nuevo el momento del Fiat 128. -Sí, estoy cambiando de categoría y me subí a un 128 como en su momento, con este casco que en su oportunidad supo utilizar Leonel Pernía. Hoy, el auto se armó en el taller de Diego Fangio, en la vecina ciudad de Escobar, donde se trabaja para llegar a la próxima fecha. Lo traje para Campana porque fuimos a probar a ver cómo funcionaba y la verdad que tuvimos un problema en el motor y finalmente no llegamos para ir a Colon, así que se hizo todo para la próxima. Pero ahora vino esta situación de la pandemia y todo se detuvo sin saber hasta cuándo. En definitiva, aún no logré disfrutar el auto, pero vamos a intentar poder ir a probar antes del arranque del campeonato. Es lo que yo necesito, sin dudas. El no poder probar me juega en contra y es una ventaja que no podemos regalar. -Pero vos ya corriste con autos de tracción delantera. -Sí, cuando lo hice con mi suegro, pero ahora en el asfalto es distinto. Igual yo me quiero afianzar con el auto, tomar referencias también de los autódromos, que si bien algo los transité con el "Fitito", no es lo mismo. -¿Qué te gustó más: la tierra o el asfalto? -Son dos cosas distintas. La tierra te perdona más un error y hasta lo podés corregír. El asfalto es más lindo, pero no te perdona, esa es la realidad. Igual, este presente es en autódromos de asfalto y está claro que así será de acá en más. -La categoría se muestra muy competitiva. -Sí, seguro, está bárbara. Y todos trabajan para estar adelante, algo que Diego tiene muy claro, por lo que también trabajamos para tener un auto lógico y competitivo. A mí, en lo personal, me falta girar y poder ir a probar, porque eso es muy importante y la verdad que, por mi trabajo, no tengo ese tiempo lógico que te hace después penar desde ese lugar, algo que lo hablé con Diego y es muy importante. -¿Qué te dio el karting para incorporar a este presente? -Es fundamental, te marca situaciones que solo vas entendiendo si te subiste a un karting. Los que corren en karting saben de qué estoy hablando. De arranque te sobra tiempo en todos lados, es así. Cualquiera que lo hizo hasta lo puede explicar mejor que yo, pero es una escuela de verdad. Y eso que en karting no fui el mejor alumno de la escuelita, jajaja… -El otro día te vimos con Facundo Ardusso: ¿vino a visitarte? -Jajaja… Andaba necesitando un compuesto de cubiertas y estuvimos charlando. Lo vi como una persona muy humilde y, por supuesto, algunos consejos le pedí. Fue un momento lindo. Él sabía que (Matías) Milla es de acá (NdR: fueron compañeros en el equipo Renault del Súper TC2000) y me mencionó también a Federico Panetta, porque estuvo en el TC 2000 en su momento. -Cuando se retome la actividad, ¿para qué está Silvestre? -Je… Para seguir aprendiendo. Voy paso a paso, no debo cometer el error de querer hacer todo en una carrera. Sé que tengo un buen equipo y eso es importante. O sea: las cuestiones están para darse y debo ir de a poco, conocer más la categoría, acomodarme a la misma y mejorar yo. Con girar y probar tengo fe que vamos a funcionar. -¿Cuándo te veremos en pista? -Qué linda pregunta. Ojalá que muy pronto, pero no lo sé, todo está muy raro y no hay fecha para volver a arrancar. Estamos con esta pandemia que tanto mal nos hace a todos y hay que superarla. En el mientras tanto vamos viendo. Ahora el auto está listo y esperamos, aunque sea, poder probar. -Habrá que tener paciencia. Por suerte, el proyecto está encaminado. -Sí, sí, por eso dejame mandar un saludo a todos los que me acompañan en esto: a mi familia; a la gente de mi equipo; a Fangio, que me hace todo el auto; y, especialmente, a mi jefe de equipo, Rubén Arce, que la pasó muy mal con esta enfermedad y ya está bien por suerte. Esperemos que se sume a nosotros como siempre.



SILVESTRE JUNTO A FACUNDO ARDUSSO, EN SU LOCAL EN CAMPANA: “ANDABA NECESITANDO UN COMPUESTO DE CUBIERTAS Y ESTUVIMOS CHARLANDO".



Automovilismo:

Silvestre Gallo; "Estoy en un momento de hacer experiencia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar