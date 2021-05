El DT de Puerto Nuevo resaltó la importancia del triunfo en el debut ante Muñiz y ya se prepara para el duelo ante Juventud Unida que se jugaría el próximo lunes. El domingo, Puerto Nuevo inició su participación en el Torneo Apertura 2021 de la Primera D con el pie derecho: victoria 2-0 sobre Muñiz con goles de Enzo Ritacco y Enrique Grieger. "Era importante ganar, porque éramos locales, y se ganó. Así que estamos muy contentos de haber podido cumplir ese objetivo", señaló el entrenador Gastón Dearmas tras el partido, en diálogo con el Departamento de Prensa de la entidad Auriazul. "El primer tiempo pudimos hacer todo lo que teníamos planteado", resaltó el Tonga respecto a los 45 minutos en los que el Portuario obtuvo una ventaja decisiva. "Igualmente me quedo con la entrega total que tuvo el equipo a lo largo de todo el encuentro", agregó. El triunfo no encandiló a Dearmas, quien remarcó que recién se trata del primer paso de un conjunto que está en formación: "Somos un equipo muy joven que tiene muchas ganas. Hay que tener paciencia, porque con el correr de los partidos vamos a ir encontrándonos con el rodaje. Necesitamos pasitos cortos y firmes como éste", señaló. El próximo compromiso del Auriazul será frente a Juventud Unida como visitante por la segunda fecha del Torneo Apertura. Este partido, aunque todavía no fue oficializada, se jugaría el próximo lunes desde las 15.30 horas. En la primera fecha, el Lobo Rojo igualó sin goles frente a Deportivo Paraguayo.

EL ENTRENADOR PORTUARIO RESALTÓ “LA ENTREGA TOTAL" DEL EQUIPO EN EL DUELO ANTE MUÑIZ (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍA).



Primera D:

Gastón Dearmas; "Somos un equipo joven con muchas ganas"

