El estadio de Mitre y Puccini fue suspendido provisoriamente por los incidentes que se registraron tras el duelo con Defensores de Belgrano. El encuentro ante el Tricolor se disputará el domingo desde las 12.00 con arbitraje de César Ceballo.

El mal momento que atraviesa Villa Dálmine desde lo futbolístico es acompañado, además, por noticias negativas que se suman semana a semana. Antes del duelo ante Santamarina, problemas físicos marginaron de ese encuentro a Alejandro Gagliardi y Laureano Tello, dos de los jugadores más regulares del plantel. Y, ahora, antes del enfrentamiento ante Almagro se confirmó que el Violeta no podrá ser local en Campana, dado que los incidentes que se dieron luego del partido ante Defensores de Belgrano derivaron en una suspensión, por el momento "provisoria", para el estadio de Mitre y Puccini.

Así, desde el club confirmaron ayer que el duelo ante el Tricolor de José Ingenieros se disputará en el Estadio Municipal "Carlos Barraza" de Pilar, escenario que habitualmente utiliza Real Pilar en el campeonato de la Primera C (el pasado domingo, el Monarca se impuso allí 2-0 sobre Midland en un campo de juego que lucía en buen estado, aunque con el césped alto).

Más de 18 años pasaron desde la última vez que Villa Dálmine no pudo hacer de local en su estadio: el 27 de noviembre de 2002 recibió a Berazategui en cancha de Justo José de Urquiza después de incidentes que se dieron en Mitre y Puccini la fecha original de ese partido, el cual finalmente no comenzó (por agresión a la delegación visitante en la previa) y fue reprogramado con cambio de escenario.

Aquel encuentro en Loma Hermosa quedó en la historia porque significó la consagración del equipo de "Los Magníficos" como campeón del Torneo Apertura 2002 de la Primera C, luego del empate 1-1 ante el Naranja gracias a un tanto convertido por Pedro Troglio.

Así, este domingo, el Violeta volverá al Carlos Barraza después de seis años y ocho meses. Allí enfrentó como visitante en numerosas oportunidades a Fénix (que ya no utiliza más ese estadio), aunque la última vez fue el 16 de septiembre de 2014, cuando venció 2-0 al Cuervo con goles de Matías Nouet y Diego Grecco en lo que fue una victoria clave para el andar del equipo que Sergio Rondina condujo al ascenso a la Primera Nacional.

El partido ante Almagro, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, fue pautado para las 12.00 del mediodía del domingo y será arbitrado por el cordobés César Ceballo, quien dirigirá por primera vez a Villa Dálmine. Y según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estará acompañado por los asistentes Lucas Ripoli y Pascual Fernández y por Sebastián Bresba como cuarto árbitro.

El Tricolor de José Ingenieros tampoco llega en su mejor momento a este compromiso: el pasado domingo cayó 1-0 como local ante San Martín de San Juan, sigue con 7 puntos (apenas uno más que el Violeta) y cambió su conducción técnica: Fabián Lisa dejó el cargo y ya fue anunciado Walter Perazzo como su reemplazante.



LA ÚLTIMA VEZ QUE VILLA DALMINE NO FUE LOCAL EN CAMPANA: EN NOVIEMBRE DE 2002, EL EQUIPO DE “LOS MAGNÍFICOS" IGUALÓ 1-1 CON BERAZATEGUI EN CANCHA DE J.J. URQUIZA Y SE CORONÓ CAMPEÓN DEL APERTURA DE PRIMERA C.





EL ESTADIO MUNICIPAL “CARLOS BARRAZA" ES ACTUALMENTE LA CASA DE REAL PILAR, EQUIPO QUE PARTICIPA DEL CAMPEONATO DE LA PRIMREA C.

FRANCHINI: "TENEMOS QUE ENCONTRAR EL EQUIPO"

El DT de Villa Dálmine reconoció la floja actuación en Tandil ante Santamarina y señaló especialmente la necesidad de "mejorar en el mediocampo".

Luego de la derrota 2-0 frente a Santamarina en Tandil, el entrenador de Villa Dálmine no puso reparos al analizar la floja actuación de su equipo: "No me gustó el partido, no nos salió lo planificado. Quisimos ser un equipo corto, agresivo, que no le ofrezca espacios al rival, pero no nos salió. No tuvimos una buena tarde. Por momentos estuvimos bien parados, pero en otros estuvimos desequilibrados", señaló Marcelo Franchini en diálogo con FM Radio City Campana (91.7Mhz).

El DT Violeta reconoció que se sintieron las bajas de Laureano Tello y Alejandro Gagliardi ("son dos jugadores importantes") y dejó entrever que no se llevó aspectos positivos de esta última presentación: "Hay falencias dentro del plantel que uno vino a mejorar. En Tandil no le encontré la vuelta. Tenemos que encontrar el equipo. Todavía no lo encontré. Más allá de las lesiones, hay jugadores que están en un rendimiento bajo", explicó.

Y sobre esas performances individuales que muchos cuestionamientos han tenido en estas primeras nueve fechas, Franchini fue claro sobre su postura: "Más allá que he observado todos los partidos previos, mi análisis de los jugadores es desde Defensores de Belgrano en adelante, que es cuando me hice cargo del plantel y desde que soy responsable del equipo".

El plantel retomó ayer los entrenamientos y trabajará hasta el sábado de cara al duelo frente a Almagro. El DT señaló que se necesita conseguir efectividad en ofensiva y, sobre todo, "mejorar en el mediocampo". Para ese sector aguardará hasta último momento a Tello, aunque también evaluará más cambios (destacó virtudes de Agustín Stancato, quien debutó el domingo en Tandil).

Finalmente, el entrenador lamentó la condición física de sus dirigidos: "Estamos pagando caro que los muchachos no están bien físicamente. No somos un equipo dinámico, sino más bien pesado, por lo que no estamos pudiendo implementar el esquema de juego que más me gusta", cerró.



EL ENTRENADOR VIOLETA TAMBIÉN LAMENTÓ LA CONDICIÓN FÍSICA DE SUS DIRIGIDOS.