El Entrenador de Villa Dálmine reconoció la floja actuación en Tandil ante Santamarina y señaló especialmente la necesidad de "mejorar en el mediocampo".

Luego de la derrota 2-0 frente a Santamarina en Tandil, el entrenador de Villa Dálmine no puso reparos al analizar la floja actuación de su equipo: "No me gustó el partido, no nos salió lo planificado. Quisimos ser un equipo corto, agresivo, que no le ofrezca espacios al rival, pero no nos salió. No tuvimos una buena tarde. Por momentos estuvimos bien parados, pero en otros estuvimos desequilibrados", señaló Marcelo Franchini en diálogo con FM Radio City Campana (91.7Mhz).

El DT Violeta reconoció que se sintieron las bajas de Laureano Tello y Alejandro Gagliardi ("son dos jugadores importantes") y dejó entrever que no se llevó aspectos positivos de esta última presentación: "Hay falencias dentro del plantel que uno vino a mejorar. En Tandil no le encontré la vuelta. Tenemos que encontrar el equipo. Todavía no lo encontré. Más allá de las lesiones, hay jugadores que están en un rendimiento bajo", explicó.

Y sobre esas performances individuales que muchos cuestionamientos han tenido en estas primeras nueve fechas, Franchini fue claro sobre su postura: "Más allá que he observado todos los partidos previos, mi análisis de los jugadores es desde Defensores de Belgrano en adelante, que es cuando me hice cargo del plantel y desde que soy responsable del equipo".

El plantel retomó ayer los entrenamientos y trabajará hasta el sábado de cara al duelo frente a Almagro. El DT señaló que se necesita conseguir efectividad en ofensiva y, sobre todo, "mejorar en el mediocampo". Para ese sector aguardará hasta último momento a Tello, aunque también evaluará más cambios (destacó virtudes de Agustín Stancato, quien debutó el domingo en Tandil).

Finalmente, el entrenador lamentó la condición física de sus dirigidos: "Estamos pagando caro que los muchachos no están bien físicamente. No somos un equipo dinámico, sino más bien pesado, por lo que no estamos pudiendo implementar el esquema de juego que más me gusta", cerró.