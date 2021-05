Cayó 1-0 ante Santos y quedó tercero en el Grupo C. Por su parte, Racing consiguió un gran triunfo en Perú. Hoy juegan River Plate y Argentinos Juniors. En el inicio de la cuarta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, Boca Juniors perdió anoche 1-0 en su visita a Santos de Brasil. Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó tercero en el Grupo C por diferencia de gol con Santos (6), tres puntos por detrás de Barcelona de Guayaquil (9), que cayó 2-0 en su visita a The Strongest de Bolivia (3). La derrota del equipo ecuatoriano le permite al Xeneize seguir dependiendo de sí mismo: en caso de vencer en sus próximos dos compromisos como local (Barcelona y The Strongest) se clasificará a los Cuartos de Final. Anoche también jugó Racing Club, que consiguió un gran triunfo como visitante al superar 2-0 a Sporting Cristal en Perú, con el campanense Leonardo Sigali ingresando en los minutos finales. Así, La Academia quedó en la cima del Grupo E con 8 puntos, uno más que San Pablo (7), que hoy visita a Rentistas de Uruguay (2). Esta noche, en la continuidad de la cuarta fecha se presentará River Plate, que enfrentará como visitante a Junior de Barranquilla desde las 21.00. El Millonario necesitará suma para mantenerse en zona de clasificación del Grupo D y encarar con margen los últimos dos compromisos que disputará como local. También esta noche jugará Argentinos Juniors, el único equipo argentino con puntaje ideal. El Bicho recibirá desde las 19.00 a Universidad Católica de Chile, sabiendo que en caso de ganar se asegurará su pase a los Octavos de Final. Finalmente, desde las 23.00, Defensa y Justicia visitará a Universitario de Perú en busca de una victoria que lo consolide como escolta del "perfecto" Palmeiras en el Grupo A.

A PESAR DE LA DERROTA, EL XENEIZE DEPENDE DE SÍ MISMO PARA LLEGAR A OCTAVOS DE FINAL SUDAMERICANA: EL ROJO RESCATÓ UN PUNTO Con un hombre menos y en tiempo adicionado, Independiente alcanzó anoche un valioso empate 1-1 como visitante frente a Montevideo City Torque gracias al penal convertido por Jonathan Herrera. Con este punto se mantendrá en la cima del Grupo B de la Copa Sudamericana, aunque mañana podría ser alcanzado por Bahía de Brasil (visita a Guabira de Bolivia). El otro equipo argentino que jugó anoche por este certamen fue Talleres de Córdoba, que igualó 0-0 con Deportes Tolima de Colombia. Así, el Matador retrocedió al tercer puesto del Grupo G, aunque su clasificación a Octavos de Final depende de sí mismo: debe vencer a Bragantino como local y Emelec como visitante. Hoy, San Lorenzo intentará evitar la temprana eliminación cuando reciba a Rosario Central desde las 21.30 horas con la conducción técnica interina de Leandro Romagnoli; mientras Arsenal de Sarandí tendrá un complicado compromiso cuando enfrente a Ceara de Brasil como visitante a partir de las 19.15.

Copa Libertadores:

Boca perdió en Brasil y se complicó

