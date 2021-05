VOLVIÓ BLANDI Después de cuatro meses sin jugar en partidos oficiales, el campanense Nicolás Blandi volvió a tener acción en Colo Colo durante la séptima fecha del campeonato chileno: ingresó en los 14 minutos finales del encuentro que el Cacique perdió 2-1 ante Palestino. Mientras tanto, en los últimos días crecieron las versiones respecto a un posible préstamo del delantero de nuestra ciudad al Juventude de Rio Grande do Sul, equipo brasileño que está participando del Campeonato Gaucho y que competirá también en la próxima edición del Brasileirao.



TRIUNFO DE ALMIRANTE En el cierre de la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Almirante Brown venció ayer 2-1 a Deportivo Riestra. De esta manera, ambos conjuntos comparten el cuarto puesto con 13 puntos, a ocho de distancia del líder Atlanta (21) y también por detrás de Tigre (19) y Gimnasia de Mendoza (18). EL CITY CAMPEÓN Manchester City se coronó campeón de la Premier League 2020/21 gracias a la derrota que sufrió ayer Manchester United, que perdió 2-1 con Leicester City en el inicio de la 36ª fecha del campeonato. Se trata del séptimo título de los Ciudadanos: cinco los consiguió en la última década y tres de esos cinco en los últimos cuatro años. Hoy, en la continuidad del certamen, Chelsea recibirá a Arsenal (16.15; ESPN). BARSA NO CONCRETA En el inicio de la 36ª fecha de La Liga de España, Barcelona igualó 3-3 como visitante ante Levante y dejó pasar su tercera chance de trepar a lo más alto de las posiciones en este tramo final del campeonato. Lionel Messi abrió la cuenta para el conjunto catalán, que estuvo 2-0 y 3-2 arriba, pero no supo cerrar el partido. "La Pulga", por su parte, llegó a los 29 tantos en el torneo y se encamina hacia un nuevo Pichichi. Hoy, en la continuidad de esta fecha, Atlético Madrid recibirá a Real Sociedad (17.00; ESPN) con la posibilidad de sacarle cuatro puntos de ventaja a Barcelona COPA ARGENTINA Esta tarde, desde las 14.00, Estudiantes de San Luis se medirá frente a Villa San Carlos en un duelo correspondiente a la segunda ronda del certamen. El ganador avanzará a los Octavos de Final y se convertirá en rival de Patronato de Paraná en la llave contigua a la que protagonizarán Boca Juniors y River Plate. PRIMERA C En un encuentro postergado de la primera fecha del Torneo Apertura, Central Córdoba de Rosario recibirá hoy a Atlas desde las 15.30 horas con la posibilidad de ampliar su ventaja como único líder. En cambio, el Marrón de General Rodríguez tendrá la posibilidad de ubicarse a tan solo tres puntos del Charrúa en caso de ganar.

Breves: Fútbol

12 de Mayo de 2021

