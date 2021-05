» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

El club informó ayer que llegó "a un acuerdo para levantar la suspensión" del estadio, que quedó habilitado para el encuentro que se jugará el domingo al mediodía. Menos de 24 horas después de informar que el partido ante Almagro se jugaría en Pilar, el Club Villa Dálmine logró revertir la suspensión provisoria que pesaba sobre su estadio y, finalmente, este domingo al mediodía será local en Mitre y Puccini frente al Tricolor de José Ingenieros. "A partir de las gestiones realizadas ante Gustavo Gómez, Secretario Ejecutivo de A.Pre.Vi.De; y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su Presidente Claudio "Chiqui" Tapia, se llegó a un acuerdo para levantar la suspensión de nuestro estadio", explicó la Comisión Directiva del Violeta a través de sus redes sociales. "Esto fue posible gracias a la buena predisposición, a la concordancia en el trabajo y a la posibilidad de cumplimentar los requerimientos solicitados por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte en relación a materia de seguridad del estadio", agregaron desde el club. En este sentido, dado los hechos sucedidos luego del encuentro frente a Defensores de Belgrano, Villa Dálmine se comprometió "a fortalecer los sistemas necesarios de seguridad que permitan que estos acontecimientos no vuelvan a suceder" y adelantó que "se inaugurará una nueva sala de monitoreo de cámaras que permitirá implementar un sistema de control más estricto en todos los sectores del estadio". De esta manera, el duelo frente a Almagro, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará este domingo desde las 12.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de César Ceballo.

EL VIOLETA SEGUIRÁ SIENDO LOCAL EN SU CASA, DONDE NO GANA DESDE MARZO DE 2020. ARRANCA LA 10ª FECHA Esta noche se pondrá en marcha la 10ª fecha de la Primera Nacional: por la Zona B, Atlético de Rafaela recibirá la visita de Tristán Suárez desde las 21.10 horas. Los dirigidos por Walter Nicolás Otta tendrán la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida ante Ferro Carril Oeste el pasado sábado y, en caso de ganar, trepar hasta la tercera posición. a través de su Presidente Claudio “Chiqui” Tapia, se llegó a un acuerdo para levantar la suspensión de nuestro estadio, por lo que el encuentro del próximo domingo 16 de mayo vs. Almagro se disputará como local en el “Coliseo de Mitre y Puccini”. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) May 12, 2021

