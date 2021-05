» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. 13 de Mayo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SAUCE ABANDONADO "Jujuy entre Modarelli y Alferi una grúa de la Municipalidad cortó un sauce en mí casa y dejaron todo tirado el día viernes y no volvieron más. Les tuve que dar $3.000 para que me lo cortaran", escribe José.



CRUCE PELIGROSO "Quería comentarle de los accidentes que ocurren en la esquina de Falucho y Gavazzi y espero una solución. Justo hoy (por ayer) a las 9:30 de la mañana ocurrió uno de los tantos que pasan. Por suerte sin heridos, pero está muy peligroso y nadie frena. Las dos calles son mano y contramano, porque no están señalizadas ninguna de las dos y tampoco se sabe cuál es contra mano o no. Ya hicimos reclamos los vecinos y no pasa nada. Pedimos que sean señalizadas correspondientes a su mano o loma de burro para que frenen. Casi siempre quedan arriba del cordón. Por suerte es un descampado, de ese lado pero los vecinos de las dos esquinas están preocupados porque algún día entrará un auto a sus casas", muestra Sabina.



PÉRDIDA Y HUMEDAD "Maipú al 500 (barrio 9 de Julio) hay una pérdida de agua hace 10 días en la vereda. Hicimos reclamos desde el 8/5 y el 10/5 y no hay respuesta de parte de ABSA. La humedad ya llega a la pared de mi casa, de lo cual ellos no se van hacer cargo", muestra Verónica.

SOLIDARIDAD #ALaComunidad para colaborar con la familia damnificada por el incendio de vivienda, O'Higgins y San Martín #Campana pueden comunicarse al 3489526319. Materiales de construcción, materiales eléctricos, muebles, electrodomésticos, etc. Mas info en la edición de #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/W8uYs7kZqU — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2021

