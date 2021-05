» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso se reunió con Mara Ruiz Malec y Omar Plaini







Junto a la Ministra de Trabajo y el Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado analizó la agenda del ministerio en materia de legislación laboral, los programas llevados adelante por el gabinete y la realidad de la provincia. Como presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, Soledad Alonso se reunió en la tarde de ayer con el Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Omar Plaini, y la Ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec. "Frente a la difícil situación que atraviesa la provincia y de la que nuestra Ciudad de Campana no es exenta, es esencial construir estos espacios de diálogo dentro de las organizaciones estatales, estamos comprometidos a seguir trabajando para otorgar herramientas que sirvan de asistencia para los trabajadores que son quienes más lo necesitan, así como también la creación de nuevas políticas que se puedan sostener a lo largo del tiempo. La reunión que tuvimos hoy ratifica nuestro objetivo: poner en valor las medidas dedicadas a la protección de los puestos laborales e impulsar el trabajo formal", declaró Alonso. "Hablamos acerca de la agenda de legislación laboral y compartimos visiones acerca de la realidad y los desafíos que existen en nuestra provincia. Yo en particular informé sobre la situación que se vive en nuestra ciudad, y que tenemos la intención de visibilizar la existencia de programas como el Preservar Trabajo, que significa una gran ayuda para los sectores vulnerables que son los más afectados por la situación actual" precisó la diputada provincial de nuestra ciudad, en referencia al programa impulsado en Julio del año pasado por el gobernador de la provincia Axel Kicillof, cuyo objetivo consiste en contribuir al sostenimiento de las fuentes de trabajo, mediante la ayuda del pago de salarios a trabajadoras y trabajadores de Micro y Pequeñas unidades productivas, en sectores de la actividad económica particularmente afectados por la pandemia, y aportar a la concreción de planes de reactivación y/o reconversión en el marco de la emergencia sanitaria, social y económica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La reunión tuvo lugar en la ciudad de La Plata.

