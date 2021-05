» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. La denuncia por la contratación de Lorenzati en el Municipio llegó al Congreso de la Nación







La concejal Soledad Calle y su par Marco Colella se presentaron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia del Congreso. El ex agente de la SIDE, quien fue funcionario del Ejecutivo local y actualmente es proveedor Municipal, fue señalado además por Susana Dieguez como su secuestrador en tiempos de la Dictadura. La denuncia por la contratación de Carlos Alberto Lorenzati en la Municipalidad de Campana tomó estado parlamentario a nivel nacional, luego que el bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos formalizara la denuncia contra quien fue funcionario municipal, actualmente se desempeña como proveedor, pero además fue integrante de los servicios de inteligencia durante la Dictadura, siendo señalado además por una mujer, Susana Dieguez, como su propio secuestrador en el año 1977. La presentación fue concretada por la Presidenta del bloque, Soledad Calle, junto al Concejal Marco Colella, y ante el Diputado Nacional Rodolfo Tahilade, integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia del Congreso de la Nación, cuya función es la de supervisión de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional, para que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías constitucionales. "Ante el silencio del Intendente Abella y de los funcionarios y concejales oficialistas respecto a la participación de Carlos Alberto Lorenzati en el gobierno municipal de Abella, hemos solicitado colaboración de ésta bicameral para esclarecer la contratación del ex espía, ex agente del batallón 601 durante el proceso militar, y además denunciado por Susana Dieguez, una vecina de Río Negro quien lo identificó como su secuestrador. Nos preguntamos ¿a quién espía en Campana? ¿Por qué y para qué lo contrató el Intendente Abella? ¿Por qué con recursos públicos? Estos interrogantes no pueden ni deben quedar sin respuesta". Por su parte, Marco Colella sostuvo que "este oscuro personaje, además de su pasado en las fuerzas represivas de la dictadura y la ex SIDE, tiene un presente igual de turbio ya que no sabemos qué tipo de actividades realiza para el Municipio, por lo que ya percibió más de dos millones de pesos. Es un verdadero escándalo, una situación que requiere una explicación urgente del Intendente hacia la comunidad".

Los concejales campanenses pidieron la intervención de la bicameral.

Junto q la Presidenta del bloque de Concejales PJ-frente de Todos, @SolCalleOk fuimos recibidos por el Dip. Nacional @rodotailhade y presentamos nuestra denuncia en la Comisión Bicameral de Fiscalizació de Organismos y Actividad de Inteligencia del Congreso de la Nación. pic.twitter.com/GDQwUmvP3g — Marco Colella (@MarcoColellaOK) May 12, 2021 Hoy entregamos a @rodotailhade la denuncia por la contratación del ex espía e integrante del Batallón 601 en dictadura, Carlos Alberto Lorenzati, a quien el Intendente Abella ya pagó más de 2M. Será presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Org de Inteligencia pic.twitter.com/NmhNfzgrnS — Sol Calle (@SolCalle) May 12, 2021

