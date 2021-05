» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. No habrá feriado "puente" el 24 de Mayo







Es para desalentar la circulación de personas con fines turísticos. El Gobierno nacional decidió suspender el feriado puente del 24 de mayo para evitar movimientos turísticos y mayor circulación de personas, en medio de la segunda ola de coronavirus que elevó los índices de mortalidad en todo el país. De esta manera, se da marcha atrás a la estrategia fijada en noviembre pasado bajo el decreto 947/2020 de promover la actividad turística, que produjo en Semana Santa una escalada en el número de contagios de Covid-19. Con la cancelación del feriado del próximo lunes 24, el fin de semana extra largo quedaría interrumpido por un día laborable. En este contexto, todavía no se definió si se resolverá lo mismo para los pautados para 8 de octubre y el 22 de noviembre. Según explicaron desde Casa Rosada la idea es que "no haya movimiento turístico ese fin de semana. Al ser el lunes 24 un feriado puente para estimular la industria turística con las restricciones vigentes dejaba de tener sentido". "Lo más lógico era que las industrias y demás comercios trabajaran en forma habitual y para que el sector turístico no perdiera un fin de semana largo se pasa el feriado para agosto", agregaron en un comunicado difundido a la prensa. Sin embargo, según indicaron, no será suspendido el turismo pero si se apunta a desincentivar un movimiento masivo de personas en el país, como lo establecen las restricciones establecidas por el Gobierno para mitigar los contagios de coronavirus. El último Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente para establecer las medidas sanitarias vence el 21 de mayo, momento en que se espera una nueva prórroga.

