Prevención Social del Delito. Acciones dirigidas hacia las posibles causas. Dentro de la Prevención del Delito no debe dejar de trabajarse el punto de vista de la conformación de los distintos niveles que constituyen una sociedad en cuanto a la realidad de la oferta de las distintas facilidades de acceso a los medios de estudios, trabajo, igualdad de oportunidades y fundamentalmente la presencia del Estado en aquellas zonas excluidas de la mayoría de las infraestructuras que hacen a una sociedad moderna. Esto es lo que se define como Prevención Social del Delito, que es la acción o grupo de acciones que tiene como objeto incidir en las causas o predisposiciones sociales y psicológicas que hacen a los individuos o grupos cometer delitos. Se puede determinar que en forma general son técnicas secundarias, siendo consideradas terciarias la resocialización y la primaria se confunde con las políticas sociales determinadas dentro del plan general del Estado. Esto implica un sinnúmero de investigaciones en cada área, que darán la posibilidad de identificar y definir los factores de riesgo que impulsan al delito, como por ejemplo las condiciones sociales y familiares (desempleo, pobreza, abusos físicos,..), género, personalidad (comportamiento hiperactivo/ impulsividad), condiciones de vida (viviendas precarias,..), influencias de la escuela (deserción escolar, violencia escolar), presiones del grupo de pertenencia, siendo todo esto meramente enunciativo, dado que las circunstancias pueden variar de acuerdo a lo propio de cada grupo dentro de su entorno. Una vez realizados los estudios de campo respectivos, se iría hacia la búsqueda de cuáles son los problemas que conducen a los factores productivos, los cuales se tendrían que evitar o hacer desistir para impedir la formación de un "ofensor" potencial evitando la conversión en tal, como por ejemplo, brindar mayores oportunidades de empleo, oportunidades para el disfrute del tiempo libre, fortalecimiento de las familias, y mejoramiento de la vigilancia paterna fortalecimiento de la disciplina escolar, reducción de inasistencias injustificadas, y reducción de la deserción. Para esto se podrían sugerir algunas técnicas de intervención, que demostraron dar buenos resultados: - Programas para jóvenes en riesgo de entrenamiento para reinserción laboral; - Programas de generación de disfrute del tiempo libre (actividades deportivas culturales y artísticas); - Programas de reducción de deserción escolar; - Programas de reducción de la violencia escolar. Luego de realizar este pequeño vuelo en tres etapas de lo que se considera uno de los pilares de la Seguridad delictual, como es la "Prevención", solo resta que nos pongamos a la altura de las principales democracias del mundo, en las que se considera que el gobierno, a todos los niveles, tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover un contexto en el cual, dentro de las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluido el sector empresarial, se pueda cumplir mejor la función que les corresponde en la prevención del delito. Los gobiernos deben tener la prevención como aspecto permanente de sus estructuras y programas de lucha contra la delincuencia, asegurando el establecimiento de responsabilidades y objetivos claros en cuanto a la organización de la prevención del delito, concretamente, por ejemplo: a) Establecer centros o puntos de coordinación con experiencia y recursos; b) Establecer un plan de Prevención del Delito con prioridades y objetivos claros; c) Establecer vínculos y coordinación entre organismos o departamentos pertinentes del gobierno; d) Fomentar las asociaciones con organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sectores privados, profesional y la comunidad; e) Buscar la participación activa de la población en la prevención del delito e informándola sobre las necesidades y medios de acción sobre su función. Recordar que en la aplicación de la mayoría de estas etapas el Estado no puede dejar de estar presente como coordinador de la Participación ciudadana. Fuente: www.unodc.org/document; P.P.S.Prevención del Delito. J. Carreras, APP.

