Efemérides del día de la fecha, 13 de Mayo

EL "KUN" AGÜERO HACE HISTORIA EN EL MANCHESTER CITY Sucedió en el año 2012 cuando el "Kun" Agüero convirtió el gol que puso fin a 44 años de sequía y consagró al Manchester City campeón de la Premier League 2011-12. En ese entonces, se disputaban dos partidos que definirían al campeón de la liga; por un lado, Manchester City se enfrentaba a Queens Park Rangers en su estadio y, por el otro, Manchester United jugaba contra Sunderland en Stadium of Light. El conjunto de Roberto Mancini abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo con un gol de Pablo Zabaleta que le dio la victoria parcial al local. Por su parte, el Manchester United se puso en ventaja con un gol de Wayne Rooney. Sin embargo, el Queens Park Ranger se afianzó en la cancha y dio vuelta el partido con tantos de Djibril Cissé y Jamie Mackie; en el tiempo adicional Edin Dzeko empató el partido y, a escasos segundos del final, el "Kun" convirtió el gol que selló el 3-2. A pesar de que el United ganó, el City terminó gritando campeón por diferencia de gol: "La verdad que no me acuerdo mucho de ese momento, solo que estaba tan furioso que me saqué la camiseta. Me abrazaron, me daban besos, me dijeron te quiero. No caía que habíamos ganado la liga" expresó el jugador.



FALLECE MARCOS ZUCKER Marcos Zucker nació el 15 de febrero del año 1921 en Buenos Aires. Inició su carrera actoral a los 6 años en la compañía infantil de Angelina Pagano, en la cual debutó interpretando al "Rey de los Enanos" en la obra "Rosa de Oro" de Arturo Capdevila. Con el correr de los años, trabajó con Luis Arata, Pierina Dealessi y Florencio Parravicini. En teatro actuó en las obras "Mi Buenos Aires de entonces", "La alondra", "Envidia" y "El violinista sobre el tejado", entre otros: "Me resulta imposible imaginar una vida sin teatro. Si naciera de nuevo haría de mi vida la misma puesta en escena y si el teatro no existiera, lo inventaría". En lo que respecta a la televisión, Zucker se destacó en "Operación Ja Ja", "La tuerca" y "El chupete". Por otra parte, debutó en la gran pantalla en el año 1938, en la película "El casamiento de Chichilo"; a ésta le siguieron "Juvenilia" (1943), "Corazón" (1947), "El crack" (1960), "La cigarra no es un bicho" (1963) y "Los caballeros de la cama redonda" (1973). Falleció en el año 2003 en Buenos Aires.



"I´LL BE THERE FOR YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "I´ll be there for you" de "Bon Jovi" destronaba a "Like a prayer" de Madonna del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "New Jersey" (1988) y compuesta por Jon Bon Jovi y Richie Sambora, la canción fue el último sencillo de la banda (después de "You give love a bad name", "Livin´ on a prayer" y "Bad medicine") en arribar a lo más alto de las listas.



