Se estrena "Concepto Vieja Viola (A uno lo salva lo que ama)"

Hoy a las 21 horas, Javier Marizaldi transmitirá en vivo desde su canal de Youtube (Javi Marizaldi) el primer programa de "Concepto Vieja Viola (A uno lo salva lo que ama)". A su vez, este viernes a las 21 horas se emitirá por Canal 15. En el día de hoy, a las 21 horas, el actor y director Javier Marizaldi transmitirá en vivo desde su canal de Youtube (Javi Marizaldi) el primer programa de "Concepto Vieja Viola (A uno lo salva lo que ama)". Además, este viernes a las 21 horas Canal 15, encargado de la producción general, lo emitirá para todos sus televidentes. Los hechos que impulsaron a Marizaldi a realizarlo fueron las ganas de hacer un programa alejado de la actuación a nivel local y las limitaciones de la pandemia: "Soy bastante inquieto y era una de las cosas que no había hecho nunca y que tenía ganas de hacer. En estos momentos en los que no hay muchas maneras de llegar a la gente, ésta me pareció una muy buena oportunidad para darme el gusto". "Concepto Vieja Viola (A uno lo salva lo que ama)" consta de 3 conciertos que se transmitirán mensualmente, los jueves por Youtube y los viernes por Canal 15, a las 21 horas. El objetivo del mismo no sólo es entretener a los espectadores sino que también pensar con ellos: "El protagonista es alguien que extraña a su guitarra que dejó de tocar al dedicarse a otras cosas. Se fue en un viaje que lo alejó de la guitarra que tanto amaba y yo me pregunto por qué hacemos eso, tengo algunas respuestas para mí mismo y trato de compartirlas dentro del programa. Me parece que está bueno que pensemos por qué dejamos de hacer algunas cosas" manifestó Marizaldi. En el primer programa, el actor cantará con Hugo Correa tangos mientras que en el segundo estará acompañado por Juan Martínez e interpretará canciones de folklore. En lo que respeta al tercero, por el momento, se está definiendo. El repertorio abarcará canciones nacionales y uruguayas, relacionadas con el amor, el bienestar e históricas: "Todos los temas que hay son los más clásicos de nuestro repertorio, tanto con Hugo como con Juan, que la gente sabe que yo los canto y que muchas veces, en un concierto que no están, me los piden". Cabe agregar que la filmación y la edición estarán a cargo de Daniel Pelayo.

Se estrena "Concepto Vieja Viola (A uno lo salva lo que ama)"

