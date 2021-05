» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/may/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Pejerreyes en el Río Uruguay

Por Luis María Bruno







Como todos ya sabemos la Temporada de Pejerreyes 2020 fue una temporada perdida para la mayoría de los pescadores, salvo para algunos que viven en las riberas de los ríos y de esta forma pudieron "despuntar el vicio" como se dice desde los muelles de sus propias viviendas. Por nuestra parte no pudimos salir tras los pejerreyes de esa temporada que fue perdida para nosotros también, pero como por cábala de cada inicio de temporada y aquí cada pescador tiene la suya, es decir hay quienes inician la temporada en el Río de la Plata, algunos tal vez en el Paraná Bravo y otros en alguna fecha determinada, que casualmente coincide o no con la de su cumpleaños, o con el cumpleaños o aniversario de algún amigo o familiar, así como también simplemente puede ser la del uso de un juego de boyas determinado o de alguna prenda determinada entre otras cosas. La nuestra es la de comenzar la temporada en el río Uruguay y haciéndolo siempre con nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui, saliendo de la hermosa Villa Paranacito provincia de Entre Ríos. De esta manera y con la invitación formal de nuestro guía para compartir la primera jornada de pesca en aguas del río Uruguay fue que invité a sumarse a la misma al querido amigo y Dr. Juan David Pérez, quien en forma casi inmediata me confirmó su asistencia. Por lo que promediando las 06:30 hs Juan me pasó a buscar por mi domicilio y antes de emprender el viaje pasamos por ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde se encuentra carnadas El Toro aquí en Campana y nos proveímos de dos excelentes porciones de mojarras vivas. Realmente la porción de mojarras que trae cada bolsa es muy abundante, de buena calidad y el mejor precio de la zona. Ahora si una vez en ruta y después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo, nos dispusimos a transitar los 90 kilómetros que nos faltaban para llegar a Villa Paranacito. Les recordamos que después de pasar el mojón del Km. 150 de la ruta 12 se encuentra a la derecha el ingreso a Paranacito. Este ingreso está asfaltado y desde la ruta a la ciudad son 18 kilómetros, de los cuales 15 son de asfalto y siguen existiendo 3 kilómetros del viejo ripio mejorado. En este camino es necesario tener muchísima precaución con las curvas. En este día en especial fue necesario durante todo el viaje tener muchísima precaución por los bancos de niebla que encontramos en la ruta y en el ingreso a Paranacito, realmente complicado. El encuentro con Gustavo, en esta oportunidad en la guardería, fue de lo más inusual, solamente un encuentro de puños como se estila ahora por el COVID 19. Realmente se extraña a horrores el abrazo que nos pegábamos cada vez que nos encontrábamos y es así ese contacto que nos falta hoy con las personas a las que queremos y apreciamos de sobremanera. De este punto de encuentro nos dirigimos por tierra para embarcar al muelle que se encuentra en el centro, frente a la escuela. Aquí junto con Juan llevamos desde el auto al muelle todo lo concerniente a elementos de pesca, carnadas, conservadora con bebidas y comida, cámaras de filmación y fotografía, siendo fundamental en este día los abrigos y allí embarcamos. La mañana, promediando la 8, se presentaba fría y si había niebla en la ruta no se imaginan lo que era en el río. El sol venía saliendo entre la niebla como abriéndose paso y nuestra navegación era lenta y con suma precaución. A la vez que avanzábamos en el río, debido a la niebla, una fina llovizna mojaba cuanto encontraba a su paso incluso a nosotros. De esta forma llegamos a la salida de la falsa boca de las Tintas y de ahí al río Uruguay el que se encontraba como nunca lo vi hecho un aceite, esto debido a la falta de viento en este día. De tal manera que armamos nuestros equipos estando en el mismo río Uruguay, cuando lo usual es armarlos antes de salir a este dentro de algún arroyo o canal para evitar los movimientos de las marejadas. Los equipos utilizados en esta jornada de pesca se trataron de cañas telescópicas de hasta cuatro metros de longitud, reeles frontales y del tipo huevito con capacidad de unos ciento cincuenta metros de multifilamento. Como comenzamos a garetear muy lentamente pero con el sol de costado cosa poco común también, las boyas que utilizamos fueron en principio de colores claros como verdes limón y blancas con naranja, las utilizadas por Gustavo y las mías del tipo aceitunas alargadas de madera balsa, confección del maestro Aldo Bigatton de laguna larga en la provincia de Córdoba, con anzuelos Sasame y Mustad rematados con encarnes de mojarras vivas. Nuestra primera gareteada sin viento y el agua planchada nos trajo como respuesta inmediata la de un chafalote en la línea de Juan y un gran pati que tomó el ofrecimiento de la mojarra en unos de los anzuelos de Gustavo, el que venía desde más de cien metros con todas las boyas debajo de agua. Cosa común en este momento donde también el estado del agua no es el mejor estando aún con temperatura y barro en suspensión. De todas maneras el primer pejerrey de esta temporada no demoró en llegar en la línea de Juan quien lo logró a escasos metros de la embarcación y en esta oportunidad se trató de un pejerrey muy vigoroso y combativo de unos treinta y cinco centímetros. Así las cosas seguíamos en este garete por el río Uruguay donde registré un pique muy violento para posteriormente desaparecer de flor de agua todas mis boyas. En esta oportunidad ya sabía que no era un pejerrey y así fue que para comenzar la jornada arranqué con un gran bagre amarillo. Por decisión de Gustavo, nos movimos del sector aguas abajo hacia el lado del monumento los treinta y tres orientales, así comenzamos una nueva gareteada. En esta oportunidad con el agua más irisada debido a un suave viento que se levantó, además de estar en aguas más limpias y esto marcó la diferencia ya que los piques se comenzaron a dar con más frecuencia para pejerreyes de muy lindos portes. El viento de ese momento nos llevaba con el garete cruzado desde la costa Entrerriana a la Uruguaya y en una profundidad de entre los tres y cinco metros fue donde mejor los pudimos encontrar en ese momento. Si bien en un par de oportunidades se nos complicó con la presencia y captura de algún bagre amarillo o algún pati los pejerreyes que veníamos logrando eran todos de buenos portes y en líneas generales venían tomando las mojarras en las brazoladas más cortas, tal vez también por como decíamos por el estado del agua, a la que le faltan un par de heladas para decantar todo el barro que tiene en suspensión. Terminamos esta jornada de pesca promediando las 17 horas con la captura de unos 22 pejerreyes de los lindos, nada despreciable reitero dado el estado del agua, la falta de viento desde temprano y que al momento de realizar esta jornada de pesca el pejerrey no se encontraba acardumado. Seguramente en un par de semanas más con la llegada de más frío el pique de esta especie se va a afirmar muchísimo más. En nuestro programa televisivo Nº879 de esta semana, te mostramos la primera parte de esta jornada de pesca, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

