El presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, señaló que el sector energético puede ser uno de los motores de la recuperación post-pandemia y mostró confianza en la tradición petrolera nacional para desarrollarlo. Una vez superado, el coronavirus dejará tras suyo no solo el costo de vidas: también el impacto de una de las peores crisis económicas en la historia argentina. En 2020 y según datos del INDEC, la caída del producto bruto interno (PBI) fue del 9,9% por ciento, profundizando la contracción económica que se venía registrando en 2018 (-2%) y 2019 (-2,1%). Pero hay un yacimiento de optimismo. Paralizada por la caída de marcos regulatorios, los bajos precios internacionales y la pandemia, Vaca Muerta se está recuperando, con el sector energético emergiendo una vez más como motor de la reactivación. "Realmente soy un entusiasta del desarrollo y potencial que tiene Vaca Muerta para el país", señaló Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, durante su participación en el AmCham Energy Forum. Esa la apuesta en la potencialidad de los recursos de petróleo y gas no convencionales que tiene el país viene de la mano con la confianza sobre "el acervo industrial" que tiene Argentina, legado de su primera expansión petrolera durante el siglo XX y que, entre otros hitos, permitió el surgimiento de Tenaris, una empresa que desde Campana "emplea a mucha gente, tiene una cadena de valor muy importante y que exporta el 75 por ciento de su producción, generando divisas para el país". "Acá tenemos el caso de una industria que muestra que, cuando se tiene las condiciones adecuadas, posee capacidad de reaccionar y ponerse a la altura de las circunstancias", destacó Martínez Álvarez. ¿Cuáles son esas condiciones adecuadas? "Condiciones macroeconómicas, estabilidad y reglas de juego claras", precisó el ejecutivo, que recordó cómo a pesar de las diferencias de color político las últimas administraciones nacionales se dieron cuenta de la importancia estratégica de Vaca Muerta y optaron por implementar esquemas de incentivo a la producción, el último representado por el Plan Gas. "Qué interesante hubiese sido, teniendo una industria con la capacidad de reacción que mencioné, que se mantuvieran estas políticas de fomento a la producción y desarrollo energético. De vuelta aparece un tema recurrente en el país: la capacidad de diseñar políticas de largo plazo que realmente potencien y permitan el desarrollo en un sector como este", manifestó el líder empresario.

La energía renovable y la transformación del mercado originada a partir de la agenda de cambio climático fue un tópico que se repitió en varias exposiciones. El foro de energía fue organizado por AmCham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina) y la US Chamber, y contó con la participación de 500 funcionarios, diplomáticos y ejecutivos del sector privado como el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y su par de Río Negro, Arabela Carreras; el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Javier Papa; el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello; y directivos Shell, ExxonMobil, Vista Oil&Gas, Dow y Chevron. La energía renovable y la transformación del mercado originada a partir de la agenda de cambio climático fue un tópico que se repitió en varias exposiciones. En ese sentido, Martínez Alvarez valoró las reservas de gas argentinas -Vaca Muerta es el segundo mayor yacimiento no convencional del mundo- por constituir "una energía de transición formidable", instando a que el país aproveche la "oportunidad táctica" que se le presenta. "Todo el conocimiento adquirido se puede apalancar para el desarrollo del gas. El gas es realmente la gran oportunidad que tiene a mediano plazo el país, va a ser una energía de transición formidable. Si vemos el Acuerdo de París, vamos hacia un mundo con mayor electrificación y consumo de energía, y el gas juega un rol clave para reducir las emisiones de CO2", explicó el ejecutivo. Y amplió: "Los grandes países siguen siendo los principales emisores, con los casos de China e India aun consumiendo grandes cantidades de carbón, y el gas podría ser un activo clave para sustituirlo. En paralelo, durante los últimos años Estados Unidos revirtió por primera vez en su historia el crecimiento de las emisiones de C02 y esto fue logrado exclusivamente por el avance del gas desplazando al carbón en la generación eléctrica. Esta es la gran energía de transición y la gran ventaja que se nos presenta". "Para salir de una crisis muy profunda, en Tenaris estamos convencidos que el energético puede ser un sector que movilice y de alguna manera lidere una transformación. Es un sector que tiene capacidad de generar empleo, de generar divisas, pero más importante aún, de dejar un acervo de conocimiento, de desarrollo de empresas, de logística, automación, y una especialización que puede apalancar otros sectores industriales", cerró el empresario.

