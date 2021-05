» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Denuncian posible estafa con bonos de merenderos







Una vecina radicó una denuncia en la UFI 2 señalando la existencia de una organización dedicada a vender bonos para colaborar con dos merenderos de nuestra ciudad, pero en realidad se quedan con lo mayor parte de lo recaudado. El pasado 4 de mayo ingresó a la UFI 2 una denuncia presentada por Rosana Brescasín en la que solicita se investigue la actividad de una supuesta ONG dedicada a ofrecer casa por casa bonos contribución de diferentes merenderos de Campana. "No puede ser que jueguen con el hambre del pobre y la solidaridad de la gente", señaló la indignada vecina a La Auténtica Defensa. Según explicó Bresca-sín el sospechado sería "vecino de Zárate, de nombre Diego Zapata. A veces con el consentimiento del merendero otras no, imprime bonos contribución que los da a vender casa por casa a cambio de una comisión para el vendedor, y la mayor parte del dinero recaudado se lo queda él para luego concretar donaciones de alimentos no perecederos pero por montos irrisorios en relación a lo recaudado". "Vinieron a mi casa y simulé que les iba a entregar dinero para poder sacarle fotos a los bonos, pero luego, cuando les dije que no podía colaborar con efectivo pero sí con comida, me pidieron que les devolvieran los bonos porque no aceptaban comida, sólo dinero. En Zárate trabajan igual. Acá son como 6 los que venden y van cuadra por cuadra de a dos, uno de cada vereda… Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya se habían ido", concluyó la denunciante quien aportó copia del expediente iniciado por el Dr. Matías Ferreirós, diferentes imágenes de los bonos, y capturas de pantalla de discusiones a cuento de la problemática que tuvieron lugar días atrás en el Facebook de un merendero. El pasado viernes 7, varios portales periodísticos de nuestra ciudad, entrevistaron en vivo a Zapata en la explanada del Palacio Municipal. Se presentó como integrante de "un grupo de amigos que queremos ayudar a un comedor, de eso más o menos se trata" y dijo estar colaborando con el comedor Pancitas Llenas del barrio San Jacinto. "La gente puede o colaborar con el bono, es decir comprarlo, o le dejamos la información para que la gente vaya al comedor directamente sin tener que ser nosotros intermediarios", agregó.



Imágenes de dos tipos de bonos que circulan en la ciudad y son ofrecidos puerta por puerta.





Captura de pantalla del Facebook del merendero "Rayito de sol" donde hacen su descargo sobre el tema.



