» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

"Necesitamos un Municipio que cuide el bolsillo y los derechos de los contribuyentes"







Así se manifestó el referente del Frente de Todos quien junto a Carlos Castillo y casi dos centenares de vecinos, enviaron una nota al Intendente solicitando que dé marcha atrás con los aumentos del 800 al 2000% en las patentes municipalizadas. En la mañana de ayer Alejo Sarna y Carlos Castillo presentaron en la mesa de entradas del municipio una nota firmada por más de 180 vecinos de Campana que tiene como objetivo hacer reflexionar al Intendente municipal en cuanto a la medida inoportuna y excesiva de aumentar las tasas municipalizadas de los motovehículos y autos que llegaron con aumentos del 800 al 2000%. Luego de presentar la nota ante el municipio Sarna comentó ante la prensa que "esta medida es confiscatoria por los elevados montos que implica, incumpliendo con la ley 15226 art. 128 que establece que las patentes no se pueden aumentar más de un 32%". Sarna también señaló que "la medida es inoportuna porque estamos viviendo una profunda crisis sanitaria que afectó la economía en todo el mundo, y que nuestro país y nuestra ciudad no están exentos. Medidas de esta naturaleza golpean el bolsillo de los vecinos y desincentivan el consumo, la venta de vehículos y también el pago de las propias tasas municipales, ya que hay muchos vecinos y vecinas que no van a poder pagar estos aumentos". Según se mostró en las boletas recibidas, hay casos de vecinos que pasaron de pagar 400 pesos a recibir boletas por más de 8000 pesos, y en ese sentido el dirigente peronista aseveró que "nos parece una locura, e instamos al intendente, al Jefe de Gabinete y al secretario de Economía y Hacienda a que revean la medida, que cumplan con la ley vigente y que piensen en el bolsillo de los y las vecinas de Campana". Ante estos excesos, Sarna destacó que es muy importante la manifestación y la movilización de los vecinos para decirle al intendente que cuando se equivoca revea las medidas, "porque sabemos que Campana necesita racionalidad en las políticas impositivas". Por su parte, Carlos Castillo señaló que "esta medida impacta negativamente en los sectores trabajadores, en aquellos que usan las motos o los autos para ir a trabajar, o bien a aquellos que la utilizan como herramienta de trabajo haciendo delivery, mandados y demás. Le estamos pidiendo al Gobierno Local que piense en todos ellos, porque estos aumentos no van a hacer más que dañar el bolsillo de cada uno de los trabajadores que son el motor económico de la ciudad". Ahora que se presentó la nota ante el municipio "quedaremos a la espera de novedades con la esperanza de que los funcionarios puedan razonar y tomar medidas que beneficien los bolsillos de los vecinos y vecinas de Campana. De no suceder estamos dispuestos a iniciar acciones legales tendientes a que esta medida sea revisada desde la justicia" concluyeron.



Sarna y Castillo luego de presentar la nota en el municipio.

Con muchisimos vecinos y vecinas trabajamos en el armado de una nota que presentamos al Municipio para que de marcha atrás con los excesivos aumentos de las patentes municipalizadas que llegan hasta el 2000%. pic.twitter.com/DUtxBZP7w1 — Alejo (@alejosarnaok) May 13, 2021

Alejo Sarna:

"Necesitamos un Municipio que cuide el bolsillo y los derechos de los contribuyentes"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar