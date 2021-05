» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Mejoraron los indicadores en la primera semana de nuevas disposiciones







La circulación de personas bajó en varias franjas horarias, y eso se vio reflejado en la razón de los casos, que luego de sostenerse cerca de los dos puntos, logró descender al 0.95. No obstante, la incidencia se mantiene por encima de los 1100 casos cuando lo máximo sugerido son 150. "Las medidas están dando resultado y eso nos llena de esperanza, pero debemos sostener el esfuerzo para que el sistema de salud gane tranquilidad" aseguró el Dr. Rubén Romano. El médico y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, aseguró que durante la semana pasada y a traves de las nuevas restricciones producto del avance de la segunda ola de Coronavirus, hubo una mejora en los indicadores que pusieron a Campana en zona de alerta epidemiológica, obligando la adopción de medidas para contener la escalada de contagios. "Las medidas están dando resultado y eso nos llena de esperanza, pero debemos sostener el esfuerzo para que el sistema de salud gane tranquilidad" aseguró el profesional, quien integra el Comité de Crisis Covid-19 e impulsa la inscripción a la campaña de vacunación. El profesional explicó que "la razón de los casos, que mide el nivel de reproducción del virus, rondó casi los 2 puntos durante las últimas semanas, y tras los primeros siete días con las nuevas medidas logró bajar a 0,95". No obstante, advirtió que aún continúa muy alta la tasa de incidencia, superando los 1100 casos cada 100 mil habitantes, cuando no debería exceder los 150. "Tenemos que evitar la saturación del sistema de salud. A diferencia de la primera ola, esta vez las internaciones en UTI están siendo más largas, el sistema privado tiene sus terapias a pleno desde hace tres semanas, y el Hospital San José estuvo en situaciones de preocupación". "Las medidas pueden parecer de lo más antipáticas. Todos estamos cansados y deseamos normalidad. Tenemos que lograr que cada persona que requiera atención medica la tenga, y para eso es muy necesario bajar el nivel de contagios. En sólo una semana de reducción de la circulación, los indicadores han mejorado levemente. Esto, sumado al avance de la vacunación, nos permiten pensar que de nosotros depende superar esta pandemia lamentando la menor cantidad de víctimas que sea posible", concluyó.

