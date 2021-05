» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

14 de Mayo de 2021







SANTO CÓNCLAVE El papa Francisco recibió al presidente Alberto Fernández en el Aula Paulo VI. El mandatario argentino arribó en un auto negro e ingresó por una calle lateral a la Basílica de San Pedro a las 4.52 (hora argentina). La audiencia comenzó puntual, a las 5 (hora argentina) y duró 35 minutos. Al finalizar el encuentro, desde el Vaticano destacaron "las buenas relaciones bilaterales existentes" entre ambos líderes, y la intención de "seguir desarrollando la colaboración en sectores de interés mutuo". "También nos centramos en la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económico-financiera y la lucha contra la pobreza, destacando, en este contexto, el importante aporte que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando", agregaron los voceros eclesiásticos. Desde la comitiva argentina, en tanto, señalaron que el encuentro fue distendido, que el sumo pontífice dialogó con todos los integrantes de la delegación y que hasta fue el encargado de organizar la foto grupal.



APROBACIÓN La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador, Axel Kicillof, que faculta a la Provincia de Buenos Aires para la compra de vacunas contra el coronavirus, por fuera de las gestiones de Nación. La iniciativa, busca "celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19", indica su artículo 1º. De esta manera, el Poder Ejecutivo faculta a los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, "a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria. NUEVO JUICIO La Suprema Corte bonaerense ratificó la realización de un nuevo juicio oral por la muerte de la adolescente Lucía Pérez en 2016, por el que fueron condenadas dos personas por suministro de drogas pero se descartó la figura del femicidio. El máximo tribunal provincial rechazó los recursos de las defensas de los dos condenados por drogas a ocho años de prisión por supuesta violación al principio "ne bis in ídem" (nadie puede ser perseguido judicialmente dos veces por el mismo delito). Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2016, cuando Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías, acusados de narcotráfico, llevaron a Lucía Pérez hasta una casa en Mar del Plata donde la joven se descompensó supuestamente por el consumo de estupefacientes en un contexto de relaciones sexuales. La adolescente murió poco después en un centro médico de la región. SIN BARBIJOS Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunciaron este jueves que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar barbijo en los lugares cerrados, con algunas excepciones. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo que los inoculados "pueden volver a hacer las cosas que habían dejado de hacer debido a la pandemia". Y celebró: "Hemos esperado por mucho tiempo este momento". Walensky explicó que dos semanas después de haber completado el proceso de vacunación, las personas pueden "sacarse los barbijos" y que pueden estar en espacios cerrados sin tenerlos puestos, incluso en grandes multitudes, como conciertos y eventos deportivos. No obstante, la nueva guía sigue exigiendo el uso de tapabocas en autobuses, aviones y hospitales, entre otros lugares, aunque Walensky dijo que esperan actualizar este mandato próximamente.

