La inflación fue de 4,1% en abril

Acumula 17,6% en los primeros cuatro meses del año. El índice de precios al consumidor marcó una leve desaceleración respecto a marzo pero presiona la meta del Gobierno nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de abril fue del 4,1%, lo que marcó una leve desaceleración respecto al pico de 4,8% de marzo, y de esta manera el índice de precios al consumidor acumula un alza del 17,6% en el primer cuatrimestre del año. De esta manera, la cifras presionan la meta del Gobierno nacional de mantener un índice inflacionario del 29% anual. Sin embargo, estos números eran los previstos por el Poder Ejecutivo y las estimaciones de las consultoras. En tanto, las proyecciones privadas, estiman que desde este mes la inflación podría empezar a transitar un camino de leve reducción mensual que la llevaría cerca de un 3,5% o 3% en junio. Las divisiones de mayor incremento en el mes fueron prendas de vestir y calzado (6,0%) y Transporte (5,7%), mientras que el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 4,3% respecto al mes previo, principalmente por las subas de la leche, huevos, aceites, carnes y pan. Vale recordar, que el índice de precios al consumidor comenzó a escalar desde octubre del año pasado, cuando la inflación superó el 3% mensual y no pudo bajar de ese piso en los meses siguiente, llegando a su punto más alto en marzo con el 4,8%. Aunque el Gobierno nacional fijó una meta anual del 29%, los analistas privados creen que llegará al 46%, pese a que el mercado cambiario está tranquilo y a que las tarifas de los servicios públicos no aumentaron todavía. Por otro lado, el índice general de salarios registró en marzo un incremento del 5% respecto al mes previo, dos décimas por encima de la evolución que marcó la inflación en el mismo período (4,8%). Asimismo, al cabo del primer trimestre del año, el índice de salarios total acumuló un aumento del 13,1%, una décima por encima del incremento del 13% que registró el índice de precios al consumidor. La suba de marzo estuvo impulsada por un incremento del 7,5% en los salarios de la administración pública a lo que se sumó una mejora del 4 % en el sector privado registrado y del 4,3% en los ingresos de los empleados no registrados. Con estas cifras, en el primer trimestre del año, los salarios del sector público acumularon un crecimiento de 14,4%, seguidos por el sector Privado Registrado (13,7%) y el Privado no registrado (9,8%). En lo que respecta a los doce últimos meses, el índice de salarios total marcó un incremento de 32,7% lo que implica una pérdida del poder adquisitivo del 9,9%, ya que la inflación durante el mismo período fue del 42,6%.

