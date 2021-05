» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Biólogo argentino ganó uno de los "Oscars Verdes"







Se trata de Ignacio "Kini" Roesler, coordinador del Programa Patagonia de Aves Argentinas, quien obtuvo el galardón por el Proyecto Macá Tobiano Según menciona en el proyecto, "la población de macá tobiano ha decrecido un 80% en los últimos 25 años y podría extinguirse en la próxima década. Desde el 2009 desarrollamos con éxito estrategias para buscar revertir esta situación". Entre los problemas que enfrenta esta especie, están las presencias del visón americano, la trucha arcoíris y la gaviota cocinera, las cuales invaden su zona reproductiva. El cambio climático es otro de los factores que tienen en cuenta, ya que al haber aumento en la velocidad del viento y fuertes sequías, reducen su hábitat reproductivo. Para esto, Aves Argentinas (junto con Ambiente Sur) desarrollan acciones para poder revertir esta situación con "el monitoreo sistemático de todas las mesetas de importancia; censos en el período invernal en la costa atlántica; el seguimiento mediante el uso de telemetría; estudio de su ruta migratoria para evaluar otras potenciales amenazas; la asignación de agentes de conservación para implementar medidas de acción directa (control de visones y gaviotas cocineras); y acciones de concientización con las comunidades de la región", explican en el plan. Su trabajo estaba entre más de cien proyectos, presentados desde diferentes puntos del mundo, y logró ser uno de los más destacados del "Óscar Verde". Fue uno de los 15 finalistas que eligió la Whitley Fund for Nature, organización benéfica de conservación de la naturaleza que recauda fondos y, además de brindar reconocimiento, otorga subvenciones para financiar el trabajo y capacitar a los ganadores. "Este premio es un reconocimiento al compromiso de todo el equipo del Programa Patagonia y del Proyecto Macá Tobiano (junto a Asociación Ambiente Sur) que ha trabajado incansablemente durante los últimos diez años en pos de la conservación de las especies de esta increíble zona de nuestro país", expresaron desde Aves Argentinas. "Kini" además de ser el coordinador del Programa Patagonia de Aves Argentinas, Director Científico de la Asociación e investigador del CONICET, le ha dedicado toda su vida al estudio de la ornitología. El proyecto del macá tobiano no es algo reciente, sino que hace más de diez años que trabaja para salvar a la especie de la extinción, destino que iba a tener si no se intervenía a tiempo. Además del equipo de Roesler, otros candidatos que llegaron a la final y se destacaron por su trabajo con distintas especies fueron Risper Oteke (Kenia), Bibhuti Lahkar (India), Sammy Safari (Kenia), Iroro Tanshi (Nigeria), Tatiana Arias (Colombia), Tulsi Subedi (Nepal), Nuklu Phom (India), Rita Ratsisetraina (Madagascar), Joseph Onoja (Nigeria), Lucy Kemp (Sudáfrica), Reynante Ramilo (Filipinas), Ransford Agyei (Ghana), Wahdi Azmi (Indonesia) y Pedro Fruet (Brasil). Camila Olivera, para Noticias Argentinas

