Entrevista con el Dr. Ezequiel Santa Coloma

Médico Traumatólogo (M.P.: 456875) C.E.T. (Av. Mitre 609) Tel: 03489-431720 / WhatsApp +54 9 3489 671430 El Dr. Ezequiel Santa Coloma nos recibe en su consultorio del C.E.T. (Centro de Estudio y Tratamiento) ubicado en Av. Mitre 609, para respondernos algunas preguntas sobre las enfermedades articulares como Artrosis y lesiones deportivas, así como los nuevos tratamientos. Médico traumatólogo, especializado en cirugía artroscópica, traumatología del deporte y enfocado en tratamientos biológicos para patologías crónicas, degenerativas y la preservación articular. ¿Cómo afectó la pandemia en el tratamiento de las enfermedades de los huesos y articulaciones? En general se desatendieron en gran medida los problemas y dolores traumatológicos. Muy por el contrario de lo que se piensa, la inactividad los agrava y somos conscientes de ello cuando volvemos a movernos. En el caso de las personas que hacían actividad física al retomarla sufrieron lesiones como desgarros, tendinitis o lesiones por sobrecarga. En el caso de las personas con desgaste articular (artrosis) cayeron en la cuenta que ya no podían hacer lo poco o mucho que hacían antes del aislamiento. ¿Qué se puede hacer frente a la artrosis? Existe la creencia, en gran parte por culpa nuestra, que ante la artrosis no hay nada para hacer, solamente esperar el momento de una prótesis. Muy por el contrario, existen varias opciones para aliviar los síntomas. Pero siempre deben indicarse los tratamientos de manera escalonada, sin saltarse ningún escalón, pero sin detenerse en la indicación si el paciente no mejora. ¿Cuáles son esos escalones? En primer lugar, hay que modificar ciertos aspectos del tipo de actividad y evitar el sobrepeso. A eso se lo ayuda con analgésicos específicos y regeneradores de cartílago por boca como son la glucosamina o el colágeno. Si con esto no logramos mejorar la calidad de vida del paciente se pasa a las infiltraciones. No con corticoides, que alivian en el momento, pero aceleran la destrucción articular, sino también con regeneradores como son el Plasma Rico en Plaquetas y el Ácido Hialuronico. ¿En qué consisten las terapias regenerativas? Las terapias regenerativas son tratamientos destinados a estimular la respuesta reparadora de nuestro propio cuerpo. La idea es simple y parte de un precepto básico de la medicina "ayudar a curar", obteniendo y concentrando ciertos tipos de células, estas se colocan en los sitios que están dañados, donde secretan diferentes sustancias que estimulan los tejidos a reparar y curar. Podríamos decir que son "células medicinales". Existen varias terapias celulares, que llevan más o menos tiempo de utilización, de diferentes complejidades y costos. La 1er terapia biológica con la que contamos y obviamente la de menor complejidad y más popularizada es el Plasma Rico en Plaquetas (PRP), este se utiliza hace más de una década. Se obtiene mediante una extracción común de sangre, la cual se concentra y se obtienen las plaquetas, estas células que se encuentran en la sangre, tienen la función natural de generar los coágulos cuando sufrimos una herida. En su interior contienen sustancias, las cuales sirven de antiinflamatorio natural y estimulan la reparación de los tejidos. Es una terapia segura, poco invasiva y que ha demostrado gran efectividad para ciertas enfermedades, de los tendones, músculos y lesiones articulares tanto agudas como para el tratamiento de la artrosis. Este tratamiento puede aplicarse solo o combinado con el Ácido Hialuronico el cual potencia su efecto. ¿En qué problemas traumatológicos las utiliza? En general las indico en lesiones de tendones, ante el fracaso de los tratamientos clásicos, tendinitis rotuliana, Aquiles, codo de tenista, fascitis plantar, etc. Pero sin duda en las lesiones articulares es donde estos tratamientos pueden hacer grandes diferencias ya sea en lesiones del cartílago en personas jóvenes muchas veces asociado a un procedimiento quirúrgico o en la artrosis. Si bien en muchos casos no evitan una cirugía final, como puede ser un reemplazo protésico en el caso de una artrosis severa, estiran el momento de tomar la decisión ya que alivian los síntomas y mejoran la calidad de vida del paciente. ¿Se pueden usar en otros problemas frecuentes como el dolor de hombro y el dolor de espalda? En general no, estas dos regiones son muy complejas y si bien en algún problema específico del hombro las terapias regenerativas pueden tener alguna indicación, como tendinopatías del manguito rotador, son dos regiones que responden muy bien a los cambios de hábitos, rehabilitación y ejercicios. En el caso del hombro los 2 problemas más comunes son la patología de manguito rotador, habitualmente degenerativa y problemas derivados de los traumatismos. Dependiendo las características de la lesión en algunos casos pueden requerir una intervención.



