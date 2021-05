NUEVA ACCIÓN SOLIDARIA DEL PORTUARIO El Club Atlético Puerto Nuevo informó que esta semana comenzó una nueva Colecta de Alimentos "para ayudar a los que más lo necesitan" en este contexto de pandemia. Quienes estén interesados en partido deberán acercarse hasta la Secretaría de la entidad ubicada en el barrio Don Francisco y colaborar con alimentos no perecederos. De esta manera, quienes colaboren estarán participando también de diferentes sorteos que se realizarán próximamente y en los que podrán ganarse una de las nuevas camisetas oficiales de Puerto Nuevo. Los días y horarios para acercarse a la Secretaría del club a entregar alimentos no perecederos son los martes, jueves y viernes de 16.00 a 19.00 horas. El partido fue confirmado a las 15.30 horas en cancha de Deportivo Malvinas, con arbitraje de Fabián Jaimes. Luego de su gran arranque con victoria 2-0 sobre Muñiz en el debut, Puerto Nuevo ya tiene en la mira su segunda presentación en el Torneo Apertura de la Primera D, la cual será el próximo lunes desde las 15.30 horas frente a Juventud Unida como visitante. La programación ya fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que además informó que Fabián Jaimes será el árbitro del encuentro, acompañado por los asistentes Max Muller y Franco Schmidt. Este cotejo se disputará en cancha de Deportivo Malvinas, ubicada en la localidad de Adolfo Sourdeax, en el partido de Malvinas Argentinas. Allí, el Portuario tendrá la oportunidad de jugar en un excelente campo de juego, el cual ha sido resembrado semanas atrás y luce en gran forma según ha mostrado el club en su cuenta de Facebook. El mismo escenario utilizará Muñiz el martes para recibir a Sportivo Barracas en el cierre de la programación de esta segunda fecha que ofrece una particularidad a la que se ha acostumbrado la Primera D: cinco de las seis localías no serán en cancha propia. Es que además de Juventud Unida y Muñiz, otros tres equipos también mudaron sus localías: Centro Español será anfitrión en Ituzaingo; Deportivo Paraguayo, en Liniers; y Central Ballester, en Atlas. Así, el único conjunto que esta fecha jugará en cancha propia será Argentino de Rosario, que el sábado recibirá a Liniers en el estadio José Martín Olaeta.

EN LA PRIMERA FECHA, EL AURIAZUL VENCIÓ 2-0 A MUÑIZ COMO LOCAL. TORNEO APERTURA – FECHA 2 SÁBADO - 15.30 horas: Centro Español vs Yupanqui / Nicolás Kresta - 15.30 horas: Argentino (R) vs Liniers / Lucas Ozuna LUNES - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Def. de Cambaceres / Juan Robledo - 15.30 horas: Juventud Unida vs Puerto Nuevo / Fabián Jaimes - 15.30 horas: Central Ballester vs Lugano / Rodríguez Núñez MARTES - 15.30 horas: Muñiz vs Sportivo Barracas / Matías Vignoli A 25 AÑOS DEL ÚLTIMO PARTIDO DEL AURIAZUL EN PRIMERA C En mayo de 1996, Puerto Nuevo se despidió de la cuarta categoría jugando frente a Villa Dálmine. El 11 de mayo de 1996, Puerto Nuevo disputó su último partido en la Primera C, categoría a la que había ascendido en 1994 y en la que estuvo durante dos temporadas. Así, se cumplieron 25 años de la despedida del Auriazul de su única experiencia en la cuarta categoría de los Torneos de AFA. Aquella tarde de mayo se disputó el clásico de nuestra ciudad: el Portuario fue local frente a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini. El encuentro, correspondiente a la 19ª fecha del Torneo Clausura, terminó 1-0 a favor del Violeta, que presentó una alineación juvenil, dado que una semana después disputaría la final frente a Leandro N. Alem. En este partido, Puerto Nuevo, que era dirigido por Carlos Pérez, formó con Luciano Menón; Carlos Barrios, Gustavo Kerke, Javier González, Maximiliano Guglielmo (ST Omar Díaz); Marcelo Pasquet, Ramón Godoy, Diego Rosada (ST 12m Fabián Gamboa), Claudio Colarussa; Lisandro Cardozo (ST 26m Marcelo Tellería) y Mariano Tamburini. El Portuario terminaría ese Clausura con 12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Mientras en el Apertura también había tenido una discreta performance, logrando 13 puntos (2-7-9). Por ello, al final de la temporada descendió nuevamente a la Primera D junto a Barracas Central. Por su parte, Villa Dálmine (por entonces Atlético Campana) ascendió a la Primera B Metropolitana tras superar a Alem en la final. Así, Auriazules y Violetas nunca más volvieron a enfrentarse y el historial entre ambos quedó con dos victorias para Villa Dálmine (ambas en esa temporada 1995/96), una para Puerto Nuevo y un empate (el Portuario había salido con saldo a favor en la 1994/95).

