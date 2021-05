» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. A 25 años del último partido del Auriazul en Primera C







En mayo de 1996, Puerto Nuevo se despidió de la cuarta categoría jugando frente a Villa Dálmine. El 11 de mayo de 1996, Puerto Nuevo disputó su último partido en la Primera C, categoría a la que había ascendido en 1994 y en la que estuvo durante dos temporadas. Así, se cumplieron 25 años de la despedida del Auriazul de su única experiencia en la cuarta categoría de los Torneos de AFA. Aquella tarde de mayo se disputó el clásico de nuestra ciudad: el Portuario fue local frente a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini. El encuentro, correspondiente a la 19ª fecha del Torneo Clausura, terminó 1-0 a favor del Violeta, que presentó una alineación juvenil, dado que una semana después disputaría la final frente a Leandro N. Alem. En este partido, Puerto Nuevo, que era dirigido por Carlos Pérez, formó con Luciano Menón; Carlos Barrios, Gustavo Kerke, Javier González, Maximiliano Guglielmo (ST Omar Díaz); Marcelo Pasquet, Ramón Godoy, Diego Rosada (ST 12m Fabián Gamboa), Claudio Colarussa; Lisandro Cardozo (ST 26m Marcelo Tellería) y Mariano Tamburini. El Portuario terminaría ese Clausura con 12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Mientras en el Apertura también había tenido una discreta performance, logrando 13 puntos (2-7-9). Por ello, al final de la temporada descendió nuevamente a la Primera D junto a Barracas Central. Por su parte, Villa Dálmine (por entonces Atlético Campana) ascendió a la Primera B Metropolitana tras superar a Alem en la final. Así, Auriazules y Violetas nunca más volvieron a enfrentarse y el historial entre ambos quedó con dos victorias para Villa Dálmine (ambas en esa temporada 1995/96), una para Puerto Nuevo y un empate (el Portuario había salido con saldo a favor en la 1994/95).

EL RECORTE DEL DIARIO CRÓNICA DE AQUEL ENCUENTRO.



A 25 años del último partido del Auriazul en Primera C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar