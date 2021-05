» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/may/2021 de La Auténtica Defensa. Copa Libertadores:

Anoche venció 3-1 a Liga de Quito y podría asegurar su boleto a Octavos de Final . Ayer se cerró la cuarta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y fue una jornada en la que Vélez Sarsfield logró certificar su recuperación después de un comienzo con dos derrotas consecutivas. El Fortín superó anoche 3-1 como local a Liga de Quito con goles de Thiago Almada, Lucas Janson y Federico Mancuello y así avanzó al segundo puesto del Grupo G. Ahora, el conjunto de Liniers suma 6 puntos y se encuentra por detrás de Flamengo (10) y por delante de Liga de Quito (4) y Unión La Calera (2). De esta manera, si en la próxima fecha vence como local al equipo chileno puede asegurar su boleto a los Octavos de Final siempre que los ecuatorianos no le ganen a Flamengo en Brasil. En tanto, ya en la madrugada de ayer, Defensa y Justicia cerró con empate 1-1 su presentación como visitante frente a Universitario de Perú. Con este punto, el Halcón quedó en el segundo puesto del Grupo A con 5 unidades por detrás de Palmeiras (12) y por delante de Independiente del Valle (4) y Universitario (1). En la próxima fecha, los dirigidos por Sebastián Beccacece visitarán a Palmeiras, aunque su partido clave será en la última jornada, cuando reciban la visita de Independiente del Valle en un duelo que, probablemente, definirá mano a mano el segundo boleto de la zona a los Octavos de Final. Las posiciones del resto de los equipos argentinos que participan de esta Copa Libertadores quedaron de la siguiente manera: -Grupo C: 1) Barcelona de Guayaquil, 9 puntos; 2) Santos, 6 puntos; 3) Boca Juniors, 6 puntos; 4) The Strongest, 3 puntos. -Grupo D: 1) Fluminense, 8 puntos; 2) River Plate, 6 puntos; 3) Junior, 3 puntos; 4) Independiente Santa Fe, 2 puntos. -Grupo E: 1) San Pablo, 8 puntos; 2) Racing Club, 8 puntos; 3) Rentistas, 3 puntos; 4) Sporting Cristal, 1 punto. -Grupo F: 1) Argentinos Juniors, 9 puntos; 2) Universidad Católica, 6 puntos; 3) Atlético Nacional, 5 puntos; 4) Nacional de Montevideo, 2 puntos.

THIAGO ALMADA CELEBRA EL TANTO CON EL QUE ABRIÓ EL MARCADOR AL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.



