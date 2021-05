SE LE ESCAPÓ A RAFAELA

En el comienzo de la 10ª fecha, Atlético de Rafaela igualó 2-2 como local frente a Tristán Suárez en un partido correspondiente a la Zona B. El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta, que tuvo al campanense Federico Recalde (foto) como titular, se adelantó dos veces en el marcador y jugó los últimos 30 minutos con un hombre más, cuando ya ganaba 2-1. Sin embargo, el equipo de Ezeiza logró llegar al empate a los 38 del segundo tiempo y amargarle la noche a La Crema, que tenía la posibilidad de trepar hasta el tercer puesto de la Zona B (ahora, con 14 puntos, comparte el 5º lugar con Santamarina y Ferro Carril Oeste). La programación de la Primera Nacional continuará hoy con el duelo que sostendrán Chacarita y Temperley por la Zona A. Jugarán desde las 17.10 horas con transmisión de TyC Sports.

TOMBA A OCTAVOS

Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Godoy Cruz venció ayer 2-0 a Boca Unidos de Corrientes y se convirtió en el rival de Racing Club para los Octavos de Final. Así, ahora, solo restan definirse tres cruces de segunda ronda: Independiente vs Tigre (sin fecha de programación), Newells vs Sarmiento de Junín (lunes 17 de mayo) y Talleres (RE) vs Temperley (miércoles 19 de mayo).

PRIMERA B METRO

La 11ª fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con el duelo entre Talleres de Remedios de Escalada y Colegiales (15.30). El certamen es liderado por J.J. Urquiza (19 puntos) y tiene como escolta a Los Andes (18).

EL MADRID, A TIRO

En el cierre de la 36ª fecha de La Liga de España, Real Madrid (78 puntos) goleó ayer 4-1 a Granada como visitante y se volvió a ubicar a dos unidades de Atlético Madrid (80). El domingo, en la anteúltima jornada, el Colchonero recibirá a Osasuna, mientras el Merengue visitará a Athletic Bilabo. Por su parte, Barcelona (76) recibirá a Celta de Vigo.

LIVERPOOL AL UNITED

En un partido pendiente de la 34ª fecha de la Premier League, Liverpool le ganó ayer 4-2 como visitante a Manchester United, trepó al quinto puesto del campeonato y sigue en la pelea por clasificarse a la próxima edición de la Champions League. Ayer, además, Aston Villa igualó 0-0 con Everton en un encuentro pendiente de la 19ª jornada que fue de reconocimiento para el argentino Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa que llegó a 15 vallas invictas en un solo certamen y se transformó en récord para el club. Hoy, el campeón Manchester City visita a Newcastle (16.00; ESPN).

DORTMUND CAMPEÓN

Borussia Dortmund se consagró campeón de la Copa de Alemania 20/21 al golear ayer 4-1 a Leipzig en la final con dobletes de Erling Haaland y Jadon Sancho. Fue su 11º título en esta competencia, cuyo máximo ganador es Bayern Munich (34).