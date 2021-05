El Intendente se reunió con padres que piden la presencialidad en las aulas

El jefe comunal y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, recibieron a representantes de padres organizados de la ciudad que piden la vuelta a las clases presenciales en escuelas y jardines de infantes. El intendente Sebastián Abella se reunió este viernes con representantes de padres organizados de Campana que piden el regreso de las clases presenciales en escuelas y jardines de infantes. Tanto el jefe comunal como la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, se pusieron a disposición de los padres, quienes consideran que las clases presenciales son una prioridad para los alumnos y vienen realizando distintas acciones y presentaciones en pos de lograrla. Tal como les comentó Elisa Abella, el Municipio apoya la presencialidad escolar desde el primer día, basándose en las estadísticas que confirman que las escuelas no son un foco mayor de contagio de Covid - 19. Semanas atrás, el Municipio inició una campaña de concientización bajo el eslogan "el mejor lugar es la escuela". En este sentido, Elisa señaló que la importancia de la presencialidad no radica solo de una cuestión pedagógica, la escuela es un lugar de construcción de conocimientos, equidad, socialización y ciudadanía, de contención y de afectos. "Siempre respetando todos los protocolos y cuidando las cuestiones epidemiológicas y sanitarias, la presencialidad es posible y hasta la misma Organización Mundial de la Salud, lo ha destacado. Con protocolos, la escuela no ha sido un promotor de incrementos de contagios", remarcó el Intendente una vez finalizado el encuentro, en el que tanto él como su equipo de pusieron a disposición para trabajar en conjunto para que, luego del 21 de este mes, puedan regresar las clases presenciales.

Elisa Abella destacó que desde el Municipio se apoyó la presencialidad desde el primer día.





El Intendente escuchó a los representantes de los padres y se puso a disposición.



El Intendente se reunió con padres que piden la presencialidad en las aulas

