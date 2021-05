Los puesteros de la Feria de Ruta 6 volvieron ayer a manifestarse

P U B L I C



Por la tarde cortaron el ingreso a la ciudad por avenida Varela por alrededor de una hora. Minutos antes habían sido recibidos en el Palacio Municipal. "El Municipio continúa escuchando a los vecinos afectados por las restricciones del gobierno nacional y provincia en el marco de la segunda ola de contagios de Covid -19", señalaron funcionarios del Ejecutivo local. Ayer por la tarde, un grupo de puesteros de la "Feria de Ruta 6" (que queda sobre la avenida Rivadavia) volvió a manifestarse solicitando poder trabajar los fines de semana respetando protocolos adecuados a las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia del COVID 19. En esta oportunidad, los manifestantes decidieron darle visibilidad a su reclamo cortando el acceso a la ciudad en el sector del arco ayer por la tarde y aproximadamente por una hora, hasta que recibieron una advertencia del juzgado que se encuentra en las inmediaciones. Fue entonces que se dirigieron a pie hasta la feria y desconcentraron. Según explicó a la prensa una de las manifestantes, antes del corte habían sido recibidos por funcionarios municipales quienes volvieron a negarles la posibilidad de reabrir la feria y que era "un tema del gobernador". Sin embargo, los manifestantes consideran que se trata de "un problema personal del intendente", dado que otras ferias similares en otras ciudades se encuentran trabajando y que eso depende "de la discrecionalidad de cada Intendente". Incluso los feriantes propusieron armar sus puestos al aire libre hasta tanto continúen las restricciones vigentes, pero la alternativa no habría sido contemplada. En total, serían unos 250 puesteros los que todavía intentan trabajar en la feria (una cantidad indeterminada dejó la actividad luego de la cuarentena del año pasado) los que a su vez, darían empleo a unas 300 personas. "Pareciera que los derechos en Campana terminan en el Arco, para el otro lado de la ruta, somos los negritos que no les importamos a nadie", concluyeron. EN LA MUNICIPALIDAD Minutos antes del corte en el Arco, los feriantes se habían concentrado nuevamente sobre la explanada del Palacio Municipal y fueron recibidos por funcionarios quienes explicaron que "la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires ratificó que las ferias de este tipo deben permanecer cerradas". "Desde el Municipio acompañamos y escuchamos todos los días a los vecinos cuyas actividades se vieron afectadas, pero les explicamos que es una decisión que no depende de nosotros. En este caso fue tomada por la Provincia en el marco de distintas restricciones pensadas para proteger el sistema de salud", enfatizaron en ese sentido y recordaron que "la Provincia ratificó que las ferias en espacios cerrados deben seguir cerradas hasta el 21 de mayo" para concluir en que "el Municipio continúa escuchando a los vecinos afectados por las restricciones del gobierno nacional y provincia en el marco de la segunda ola de contagios de Covid -19".

El corte, por momentos parcial, duró aproximadamente una hora.





Antes de la manifestación al pie del Arco, habían sido recibidos en el Palacio Municipal.

#Dato VIDEO feriantes indignados por la respuesta negativa, no les permiten abrir sus puestos, cortaron en #ElArcoDeCampana, la entrada de la ciudad. "Nos quitan la dignidad, no nos dejan trabajar." "Queremos trabajar, no pedimos subsidios" son algunas de sus declaraciones. pic.twitter.com/fmpKvdW9M7 — Daniel Trila (@dantrila) May 14, 2021 RECLAMO ANTERIOR #Dato VIDEO puesteros de Feria Ruta 6 reclaman pacíficamente por el derecho a trabajar. 500 familias dependen de ese trabajo los fines de semana. El miércoles esperan una respuesta de las autoridades. https://t.co/QtmfldqJYH — Daniel Trila (@dantrila) May 9, 2021

Los puesteros de la Feria de Ruta 6 volvieron ayer a manifestarse

