La Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical local se manifestó públicamente, luego de haber recabado información y debatido entre sus miembros el tema que salió a luz en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. "Si bien, según fuentes de la Comisión Provincial de la Memoria, Lorenzati figura como personal civil de inteligencia en el Batallón 601 cumpliendo tareas producción, nada se podría acreditar respecto de su participación en alguna causa que involucre crímenes de lesa humanidad. Estando más que clara la postura de la U.C.R. respecto a estos temas y habiendo sido precisamente el partido que conformó la CO.NA.DEP. por supuesto que nos ocupa y preocupa esta noticia, por lo que aguardamos sea prontamente aclarada y deseamos que se trate simplemente de una mala elección de algún secretario que por desconocimiento haya realizado tan desafortunada contratación, nosotros también queremos que se esclarezca la participación de un ex agente de la SIDE en la gestión municipal", manifestó en un comunicado la Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical local, luego de una reunión plenaria convocada para fijar posición frente al tema. En el mismo sentido los concejales radicales Karina Sala, Luis Gómez y Romina Buzzini, aclararon que coinciden con la postura de la Comisión Directiva del partido, pero que no acompañaron la moción que se hizo en la sesión de crear una comisión investigadora en el H.C.D. "dado que este cuerpo no tiene facultades institucionales que les permita llevar adelante una investigación semejante".



Union Cívica Radical Campana:

