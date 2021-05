El arte sigue dejando su huella en el Centro Médico Rawson

Ha llegado un nuevo mes y, con él, una nueva exposición en el Centro Médico Rawson (CMR). Los artistas de Mayo son: Lorena Chaplin, Mónica Perazzo, Nicolás Noguera y yo. El recorrido comienza con las impactantes obras de Lorena, que es una increíble artista de Campana que expone en espacios artísticos (y no artísticos) de Capital. Se destaca en los retratos de mujeres, la mayoría realizados en blanco y negro o con colores neutros. Si tuviese que elegir dos palabras para describir sus obras, serían belleza y feminidad, pero también poseen un aura misteriosa; ¿será por esas miradas penetrantes o por sus sutiles expresiones faciales? Continuamos con Mónica Perazzo, que es una artista muy versátil en lo que hace ya que asistió a varios cursos y talleres, que la ayudaron a expresarse con diferentes técnicas. Ella me dijo que es amante de todas las manifestaciones artísticas y que ha sido motivada por los grandes de la historia, los clásicos y los modernos. Para mostrar dos pequeños fragmentos de su gran y variado repertorio, decidí colocar dos obras completamente distintas. Una de ellas es un retrato de Einstein, rodeado de tonalidades azules y con su impronta abstracta utilizada como textura en el traje. La otra, muestra su parte más espiritual. Ambas son figurativas pero contienen mucho lenguaje visual abstracto, texturas y formas características del esencialismo. La artista tiene un espacio de arte ubicado en Belgrano 165, en el cual hay artesanías, pinturas y también da clases. En el pasillo, dejé una pequeña obra mía (Valentina Suarez), que es un retrato pintado al óleo con mucha minuciosidad. Quise captar los rasgos de la modelo y su esencia renacentista y celestial, combinados con su mirada decidida pero calma. Por último, se encuentran los cuadros de Nicolás Noguera, quien expone sus obras realizadas en 2013 y 2014. Luego de 7 años de inactividad (en cuanto a lo artístico), decidió retomar porque un día asistió a CMR, y al toparse con las obras que estaban expuestas durante ese mes, se sintió inspirado y con ganas de volver a pintar. Son dos retratos realizados con una paleta de colores inusual, que me remite a las temperaturas corporales y su representación en imágenes tomadas por máquinas especializadas. Aún quedan cupos para exponer. Aquellos interesados, comuníquense conmigo a través de mi mail vaalentina5@hotmail.es o mi Instagram @vaalentinanoelart

Lorena Chaplin expone sus cuadros



El arte sigue dejando su huella en el Centro Médico Rawson

Por Valentina Suarez Moragues

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar