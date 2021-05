"Vecinos de Alto Los Cardales, Parque Natura y San Jorge me han comentado que tienen importantes preocupaciones respecto a este emprendimiento", explicó el concejal Axel Cantlon. Luego que ingresara al Concejo Deliberante para su tratamiento un proyecto destinado a avalar el desarrollo de un nuevo barrio sobre Ruta 6, el concejal Axel Cantlon hizo público que vecinos de esa zona de la ciudad han manifestado "importantes preocupaciones" ante las características del loteo. "Vecinos de Alto Los Cardales, Parque Natura y San Jorge me han comentado que tienen importantes preocupaciones respecto a este emprendimiento que consta de alrededor de 500 lotes de menos de 400 metros cuadrados cada uno", explicó el concejal de la UV Calixto Dellepiane. "Estos vecinos consideran que este desarrollo inmobiliario comercializado como Cardales Chico modificaría notablemente la fisonomía y la densidad poblacional de la zona y, además, necesitaría de una infraestructura de servicios que actualmente no existe o es muy precaria en ese sector de nuestro partido. Incluso señalan que tiempo atrás no se permitieron desarrollos de menos de 1.000 metros cuadrados por lote en la zona", agregó Cantlon. "Desde nuestro bloque nos pusimos a disposición y plantearemos estas dudas en el marco del tratamiento del proyecto. Además, nos comprometimos a hacer las averiguaciones pertinentes, teniendo en cuenta la normativa vigente y las modificaciones que introdujo el oficialismo el año pasado al Código de Ordenamiento Urbano, sobre las que advertí particularmente en su momento y que podrían ser determinantes en situaciones como ésta", cerró el concejal.



CANTLON DIALOGÓ CON VECINOS DE CARDALES, QUIENES MOSTRARON PREOCUPACIÓN POR EL DESARROLLO DENOMINADO "CARDALES CHICO".



Advierten complicaciones en el loteo de un nuevo barrio sobre Ruta 6

