Efemérides del día de la fecha, 15 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 47/237 en el año 1993, en este día se concientiza sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia a la vez que se fomenta la unión familiar. Pese a que el concepto de familia se transformó en los últimos años debido a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, la ONU considera a la misma la unidad básica de la sociedad. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado". El tema de este año es "Las familias y las nuevas tecnologías" y tiene el propósito de promover el conocimiento de las tendencias tecnológicas y formular políticas que respondan a las necesidades de las familias.



ÚLTIMO RECITAL DE GUSTAVO CERATI Ocurrió en el año 2010, en el marco de la "Gira Fuerza Natural", Gustavo Cerati subió al escenario ubicado en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas (Venezuela) desconociendo que sería su último recital. En ese entonces, el músico había lanzado su quinto álbum solista "Fuerza Natural" y, dos meses después, inició la gira en el Estadio de Béisbol Monterrey (México): "La sensación de este disco es que desde el punto de vista letrístico, por lo que sugiere musicalmente y por cómo fue hecho, refuerza esa idea de estar yendo hacia algún lugar" manifestó Cerati al "Diario Río Negro". Tras deslumbrar a sus fanáticos en el país, Chile, Uruguay, Perú, Estados Unidos y Colombia, el músico arribó a Venezuela. Con el campus repleto de fans, Cerati abrió el recital con "Fuerza Natural" luego cantó "Magia", "Déjà vu", "Rapto", "Artefacto", "Trátame suavemente", "Te llevo para que me lleves" y "Crimen", entre otras. La última canción que entonó fue "Lago en el cielo": "Ahí va un regalo, no mío, de la naturaleza o de lo que sea, para todos Un lago en el cielo, acá, bien alto. Gracias, Caracas". Finalizado el concierto, el músico sufrió un ACV que lo dejó en coma hasta su fallecimiento el 4 de septiembre del año 2014.



SE LANZA "21ST CENTURY BREAKDOWN" Un día como hoy en el 2009, "Green Day" lanzaba su octavo álbum "21st Century Breakdown". Producido por la banda estadounidense junto a Butch Vig e integrado por canciones compuestas por Billie Joe Armstrong, el disco es descripto por el cantante como "una ´fotografía instantánea´ de la época en la que vivimos, cuestionando y tratando de buscarle sentido a la manipulación egoísta a nuestro alrededor, proveniente del gobierno, la religión, los medios o francamente cualquier forma de autoridad". Entre las canciones se encuentran "21 Guns", "Last of the american girls", "¡Viva la Gloria!" y "Know your enemy".



Efemérides del día de la fecha, 15 de Mayo

