» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/may/2021 de La Auténtica Defensa. "Apuntamos al desarrollo del tenis en todos sus niveles"







Nahuel Palavecino y Andrés Giménez están al frente de "Ciudad Tenis", el nuevo proyecto del Club Ciudad de Campana para la práctica de esta disciplina en la institución. "Queremos aportar profesionalismo al amateurismo y estamos capacitados para ello", aseguran. Desde hace poco más de un mes, Nahuel Palavecino y Andrés Giménez están llevando adelante "Ciudad Tenis", el nuevo proyecto del Club Ciudad de Campana para desarrollar esta disciplina en la institución Tricolor. "Nuestra idea es generar un espacio en el que se respire tenis, donde los socios puedan disfrutar de este deporte que nos apasiona, pero también apuntamos al desarrollo del tenis en todos sus niveles", comenta Nahuel, quien es Psicólogo Deportivo con estudios realizados en la Universidad del Salvador (USal), Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la Universidad Austral y se desempeña como Administrador Deportivo de "Ciudad Tenis". Por su parte, "Andy" es Profesor Nacional de Educación Física (Instituto River Plate) y Profesor de Tenis desde hace seis años y está a cargo de la Dirección de la Academia que ya está funcionando en el CCC: "Estamos en una etapa de análisis, ordenando los objetivos de cada categoría. La idea es mantener la recreatividad y el aspecto social e interactivo de cada chico, pero agregándole profesionalismo para que cada chico pueda desarrollarse en el deporte", explica. Los jóvenes, oriundos de Escobar, pusieron en marcha este proyecto en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus, una situación que los está limitando en algunos aspectos: "No está fácil, pero le estamos poniendo mucho esfuerzo desde que llegamos. Estamos realizando diferentes tareas de mejora y mantenimiento en las canchas y también hemos realizado inversiones en la infraestructura de las instalaciones que complementan las canchas. De a poco vamos sumando clases, tanto para chicos como para adultos, aunque las restricciones horarias vigentes por la pandemia nos complican un poco", detalla Nahuel. Actualmente, los grupos de chicos están divididos en dos: uno de iniciación en el juego, que tiene clases lunes y viernes o martes y jueves a las 17.30 horas; y otro de desarrollo, para avanzados, que entrena los martes y jueves desde las 15.30 horas. En cuanto a los adultos, las clases pueden ser individuales o grupales y cuentan con horarios flexibles, de acuerdo a las posibilidades de cada tenista. "Queremos aportar profesionalismo al amateurismo y estamos capacitados para ello", remarca Nahuel. "La propuesta es ofrecer un entrenamiento de calidad, con estimulación de lo cognitivo; una formación con valores; y lograr que los chicos se inserten también competitivamente. Todos los deportistas tienen derecho a conocer cómo se entrena para la alta competencia. Puede interesarle o no, pero todos deberían poder conocerlo, porque es la forma correcta de desarrollarse en una disciplina. Todos los aspectos sociales que acompañan al deporte están siempre, por eso no nos podemos olvidar de trabajar también de manera profesional. Difícilmente salga de acá un Roger Federer o una Serena Williams, pero hay que trabajar como si eso pudiera pasar, porque si no, definitivamente no va a suceder nunca. Si nos dedicamos solamente a la recreatividad o a los beneficios sociales del deporte, nunca vamos a tener un deportista compitiendo en un nivel superior, ya sea provincial, nacional o internacional", cierra

ANDRES GIMÉNEZ Y NAHUEL PALAVECINO, LOS JÓVENES QUE AHORA ESTÁN A CARGO DEL TENIS DEL CCC.





EL PROYECTO IMPLICA TAMBIÉN “GENERAR UN ESPACIO EN EL QUE SE RESPIRE TENIS Y LOS SOCIOS PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE", ASEGURA NAHUEL EL DEPORTE Y LA PANDEMIA Nahuel Palavecino practicó diferentes deportes a lo largo de sus jóvenes 23 años, tanto en Independiente de Escobar como en Sportivo Escobar. "Siempre hice vida de club", remarca. Y desde entonces supo también que quería ser Psicólogo Deportivo (además es diplomado en Ciencias del Deporte), una condición que le permite tener una mirada amplia sobre el deporte y su importancia en este contexto de pandemia. "Tanto en la alta competencia como en el amateurismo sería fundamental que esté mucho más fomentado y valorado y que se permitan muchas más actividades. El deporte es salud y todos los involucrados en torno al deporte deberían ser considerados como esenciales", comienza explicando en diálogo con LAD. "El deporte es un cable a tierra para muchísimos chicos y muchísimas personas. Haber cortado el horario para practicarlo me parece una incoherencia, si bien entiendo que epidemiológicamente la circulación es importante para controlar los contagios. Pero acá en el club todos respetan los protocolos y la mayoría de las actividades se pueden desarrollar al aire libre. Trato de hablar mucho con los chicos que vienen a practicar tenis al club para saber cómo están sobrellevando la pandemia y el tema del encierro y me encuentro con mucho descontento y desmotivación respecto a las clases virtuales y me doy cuenta la importancia que tiene para ellos esta posibilidad de salir a hacer deporte. Creo que se debería aprovechar mucho más la actividad deportiva en este contexto. La mayor secuela que está dejando la pandemia de coronavirus es la depresión, una situación que ya se está advirtiendo clínicamente por la cantidad de consultas y problemas derivados. Y no tengo dudas que el deporte debería ser una de las grandes herramientas para combatir esta situación. Incluso, para combatir cualquier trastorno psicológico o de salud mental", concluye Nahuel.

"Apuntamos al desarrollo del tenis en todos sus niveles"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar