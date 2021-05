Breves: Deportivas

DELBONIS NO PUDO Por los Cuartos de Final del Masters 1000 de Roma, Federico Delbonis perdió ayer 7-5 y 7-6 con el estadounidense Reilly Opelka, quien hoy jugará en semifinales frente al español Rafael Nadal, que este viernes se tomó revancha de Alexander Zverev tras la caída en Madrid. La otra semifinal todavía está a definirse, dado que la lluvia frenó el duelo que el griego Stefanos Tsitsipas le ganaba 6-4 y 2-1 al serbio Novak Djokovic y no permitió comenzar el match entre el ruso Andrey Rublev y el italiano Lorenzo Sonego.



FINAL PARA BÁEZ El argentino Sebastián Báez, de apenas 20 años, sigue consolidando su gran temporada: ayer consiguió dos victorias para clasificarse a la final del Challenger que se disputa en Zagreb (Croacia). En primera instancia, por los Cuartos de Final, derrotó 3-6, 6-3 y 6-4 al español Pedro Martínez (Top 100) y posteriormente, en semifinales, doblegó 6-3 y 6-4 al chileno Marcelo Barrios. Hoy irá por el título frente al peruano Juan Pablo Varillas. MÁXIMA PARA DECK Anoche, en una nueva jornada de la NBA, el alero santiagueño Gabriel Deck anotó su máxima de puntos desde que llegó a la mejor liga del mundo: sumó 18 puntos (5/8 en dobles, 1/1 en triples y 5/5 en libres) en una nueva derrota de Oklahoma City Thunder, que cayó 109-93 ante Utah Jazz, el mejor equipo de la fase regular. Por su parte, Facundo Campazzo tuvo noche de descanso y no vio acción en otra victoria de Denver Nuggets, que superó 104-91 a Detroit Pistons. La fase regular de la NBA llegará a su fin mañana domingo y los dos argentinos tendrán caminos totalmente diferentes: para Campazzo será el tiempo de los playoffs, mientras Deck se despedirá de su primera incursión en la liga. HOY HABRÁ CAMPEÓN Este sábado, desde las 11.00 de la mañana, se jugará el quinto y decisivo juego de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. Por un lado estará Quimsa de Santiago del Estero, que fue el mejor equipo de la fase regular y que busca repetir el título conseguido en 2015. Y del otro lado estará San Lorenzo de Almagro, que fue segundo en la fase regular y va en busca del pentacampeonato después de coronarse en 2016, 2017, 2018 y 2019 (en 2020 no hubo campeón por la pandemia de coronavirus). TOP RACE EN MARCHA El Top Race inició ayer la actividad oficial de la segunda fecha de su temporada 2021. En el autódromo de Concepción del Uruguay, el entrenamiento del viernes mostró a Diego Azar (Toyota) como el más rápido, postergando a Ian Reutemann (Toyota) y Marcelo Ciarrocchi (Ford). Para hoy sábado está programado otro entrenamiento, la clasificación y también el Sprint. Y para mañana domingo quedará la Final. PRIMERA A FEMENINA La séptima fecha de la máxima categoría del Torneo Femenino de AFA tendrá hoy seis encuentros: por la Zona A jugarán San Lorenzo vs SAT y Gimnasia (LP) vs Boca Juniors; mientras por la Zona B lo harán Independiente vs Platense, River Plate vs Estudiantes (LP), Huracán vs UAI Urquiza y Rosario Central vs Villa San Carlos. Mientras avanza el campeonato de la Primera A, nada se sabe todavía sobre el arranque de las dos categorías femeninas de ascenso: la Primera B (divisional en la que participa Puerto Nuevo) y la Primera C.

Breves: Deportivas

15 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar