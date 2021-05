» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Franchini meterá mano en la formación para recibir a Almagro







El entrenador de Villa Dálmine confirmó que habrá cambios y hasta no descartó algún debut en el duelo de mañana. Tello llegaría en condiciones, mientras Flores arrastra una sobrecarga muscular. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes del partido que disputará mañana domingo desde las 12.00 frente a Almagro en el estadio de Mitre y Puccini por la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En busca de su primera victoria en el campeonato, el Violeta presentaría modificaciones significativas en su alineación titular. "Habrá cambios", señaló ayer el entrenador Marcelo Franchini, quien no confirmó la formación ni tampoco descartó que se produzcan debuts. El DT no podrá contar con Alejandro Gagliardi (desgarrado) ni Cristian Ojeda (se recupera de un esguince de rodilla), aunque sí recuperaría a Laureano Tello (ausente frente a Santamarina por una contractura) y tiene en duda a Franco Flores (sobrecarga muscular). Todo indica que Ataliva Schweizer y Marcos Sánchez (de flojos rendimientos en Tandil) perderían su lugar en el mediocampo, donde ingresaría Tello para jugar junto a Agustín Stancato, quien hizo su presentación en el último partido, entrando en el segundo tiempo en lugar de Schweizer. Sin embargo, estos no serían los únicos cambios que realizaría Franchini, que en la semana evaluó también alternativas tácticas para tratar de mejorar la performance del equipo. Para ensayarlas probó también con Zaid Romero en la última línea y con Luciano Vázquez como acompañante de Sergio Sosa. Y el debut que no descartó el DT podría ser el de Facundo Lando, quien no sumó minutos todavía en este campeonato (sí lo hizo en el pasado Torneo de Transición) y sería alternativa del capitán Flores. En caso que el entrenador se decante finalmente por Romero y Vázquez habría dos novedades en la alineación Violeta bajo su mandato: una defensa con tres marcadores centrales (porque seguirían Maximiliano Pollacchi y Rodrigo Cáseres como titulares) y dos referencias claras de ataque para jugar sobre los centrales rivales (tarea que hasta el momento ha realizado en soledad el "Colo" Sosa, quien también continuaría jugando desde el arranque).



AGUSTÍN STANCATO DEBUTÓ EN TANDIL EL PASADO DOMINGO Y MAÑANA PODRÍA SER TITULAR COMO VOLANTE CENTRAL. SIGUE LA 10ª FECHA La décima fecha de la Primera Nacional comenzó el jueves con el empate 2-2 entre Atlético de Rafaela y Tristán Suárez y continuó anoche con la victoria de Temperley, que le ganó 2-1 a Chacarita como visitante (con un gol de Agustín Campana, exjugador de Puerto Nuevo). Y hoy se disputarán otros tres encuentros: por la Zona A jugarán Estudiantes (BA) vs Quilmes (15.30) y Mitre (SdE) vs Agropecuario (21.00), mientras por la Zona B lo harán Barracas Central vs Instituto (15.30). A 60 AÑOS DEL DEBUT EN AFA El último jueves se cumplieron 60 años del primer partido de Villa Dálmine en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el 13 de mayo de 1961 le ganó 2-1 como visitante a J.J. Urquiza por la primera fecha de la que, por entonces, se denominaba ‘Tercera de Ascenso’, la última de todas las categorías en el comienzo de esa década. La formación Violeta aquella tarde en Caseros estuvo integrada por Luis Zoilo Masuelli; Eduardo Gutiérrez y Oscar Coronel; José María Dopazo, Félix Chiarle, Ricardo Monteiro; Rubén Borean, Oscar Montero, Luis Cesáreo, Hugo Torello y Rubén Moyano. Y el primer gol del equipo de nuestra ciudad en la historia de AFA fue convertido por Luis Cesáreo a los 31 minutos del primer tiempo. Luego, en la parte final de la segunda etapa, J.J Urquiza llegaría a la igualdad, pero Félix Chiarle no permitiría que el triunfo se le escape a Villa Dálmine al anotar el 2-1 definitivo a los 44 minutos. El árbitro del encuentro fue Carlos Vázquez, mientras que la recaudación se elevó a $7.545, según la síntesis publicada por Sergio Karnincic en el libro "Violeta el Corazón". Aquel equipo Violeta se consagraría campeón de la "Tercera de Ascenso" al superar en la final a Arsenal de Sarandí: primero por 2-0 en cancha de Vélez el 9 de diciembre y luego por 4-2 en La Bombonera, el 17 de diciembre. De esa manera, Villa Dálmine (que había logrado 42 puntos en 22 partidos y luego había quedado empatado con Arsenal en el primer puesto del Hexagonal final) consiguió el ascenso a la Segunda División. Y ya nunca más, a pesar de los múltiples vaivenes que se dieron a lo largo de estos 60 años, volvió a jugar en la más pequeña de las categorías del fútbol de AFA.

LUIS ERNESTO CESÁREO ANOTÓ HACE 60 AÑOS EL PRIMER GOL VIOLETA EN AFA

